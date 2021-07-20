Мер Тернополя Сергій Надал надіслав листа в управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Він попросив перевірити правоохоронців законність приїзду російських гастролерів.
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Мерія закликає скасувати виступ росіян
Міська влада Тернополя просить СБУ перевірити, чи законно ці музиканти перетнули державний кордон і чи легітимно перебувають в Україні. Окрім того, Сергій Надал звернувся до організаторів "Файного міста" із закликом скасувати виступи російських музикантів.
Він додав: міська рада не є співорганізатором події, тому не може самостійно впливати на вибір артистів.
Приводом до написання листа стала заява місцевого "Правого сектора".
Про яких виконавців ідеться:
Це 4 гурти з Росії:
- Louna;
- "Порнофільми";
- Wildways;
- Anacondaz.
Щодо останнього гурту – то він виступав в окупованому Криму і мав трирічну заборону на в'їзд до України. Втім, у 2020 році термін цієї заборони завершився, то організатори фестивалю запросили гурт у Тернопіль.
Служба безпеки стверджує, що ще до звернення міської ради Тернополя почала перевірку громадян Росії, які мають виступити на фестивалі. Як розповів речник СБУ у Тернопільській області Петро Королюк у коментарі "Українській правді", перевірка 21 людини завершилася.
Законних підстав для їхнього недопущення не виявили. Перевірка ще 16 іноземців тривають. Про кого саме йдеться, у ЗМІ не зазначили.
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