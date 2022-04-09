Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, который работает при Совете по нацбезопасности и обороне Украины. Там отметили, что риторика самопровозглашенного президента уже не является "таинственным молчанием".
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Лукашенко сдал Беларусь в аренду России
Теперь позиция Лукашенко – "если вы нас в это ввязали, то на переговорах должна прозвучать позиция Белоруссии".
Лукашенко фактически сдал в аренду свою страну для военных и всех нужд России,
– подытожили в ЦПД.
По информации Пентагона, по состоянию на 4 марта Россия выпустила 480 ракет, из них 70 — с территории Беларуси.
Но белорусская оппозиция объявила антивоенную мобилизацию против участия Беларуси в войне России против Украины. В центре подчеркнули, что происходила "рельсовая война", которая сорвала многие планы Путина.
Мир отреагировал на это санкциями
За предательскую позицию Лукашенко его страна и лично он поплатился санкциями, которые скоро приведут к дефолту. "Об этом свидетельствует расчет по внешним государственным займам в белорусских рублях по официальному курсу нацбанка на дату платежа", – объяснили в ЦПД.
Именно поэтому самопровозглашенный президент так стремится "включиться" в переговорный процесс Украины и России, чтобы не остаться сбоку "дороги" со всеми последствиями.
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