Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, который работает при Совете по нацбезопасности и обороне Украины. Там отметили, что риторика самопровозглашенного президента уже не является "таинственным молчанием".

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Лукашенко сдал Беларусь в аренду России

Теперь позиция Лукашенко – "если вы нас в это ввязали, то на переговорах должна прозвучать позиция Белоруссии".

Лукашенко фактически сдал в аренду свою страну для военных и всех нужд России,

– подытожили в ЦПД.

По информации Пентагона, по состоянию на 4 марта Россия выпустила 480 ракет, из них 70 — с территории Беларуси.

Но белорусская оппозиция объявила антивоенную мобилизацию против участия Беларуси в войне России против Украины. В центре подчеркнули, что происходила "рельсовая война", которая сорвала многие планы Путина.

Мир отреагировал на это санкциями

За предательскую позицию Лукашенко его страна и лично он поплатился санкциями, которые скоро приведут к дефолту. "Об этом свидетельствует расчет по внешним государственным займам в белорусских рублях по официальному курсу нацбанка на дату платежа", – объяснили в ЦПД.

Именно поэтому самопровозглашенный президент так стремится "включиться" в переговорный процесс Украины и России, чтобы не остаться сбоку "дороги" со всеми последствиями.