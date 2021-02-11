На границе с Польшей задержали более сотни украинцев и молдован. У них обнаружили поддельные разрешения на работу.

Люди пытались пересечь границу в Медыке с помощью биометрических паспортов.

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Поддельные документы

Пограничники рассказали, что люди представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше. На основе них украинцы и молдаване должны были работать в отелях и на складах в окрестностях Лодзи и на западе Польши.

При проверке обнаружили, что документы были фальшивые. Люди признались, что это был своеобразный пропуск на въезд в страны Европейского Союза.

Что грозит украинцам

Люди добровольно согласились на наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Пограничники вернули их в Украину.

Обратите внимание! Отметили, что это была самая большая группа людей с фальшивыми документами, которую задержали в течение последних лет.

Заметим, в октябре 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную схему подделки документов. Три человека изготавливали фальшивые паспорта резидентов Евросоюза.