Имели фальшивые документы: на польской границе задержали сотню украинцев и молдован
На границе с Польшей задержали более сотни украинцев и молдован. У них обнаружили поддельные разрешения на работу.
Источник:"Польское радио"
Люди пытались пересечь границу в Медыке с помощью биометрических паспортов.
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Поддельные документы
Пограничники рассказали, что люди представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше. На основе них украинцы и молдаване должны были работать в отелях и на складах в окрестностях Лодзи и на западе Польши.
При проверке обнаружили, что документы были фальшивые. Люди признались, что это был своеобразный пропуск на въезд в страны Европейского Союза.
Что грозит украинцам
Люди добровольно согласились на наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Пограничники вернули их в Украину.
Заметим, в октябре 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную схему подделки документов. Три человека изготавливали фальшивые паспорта резидентов Евросоюза.
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