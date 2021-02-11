Мали фальшиві документи: на польському кордоні затримали сотню українців і молдован
На кордоні з Польщею затримали понад сотню українців та молдован. У них виявили підроблені дозволи на роботу.
Джерело:"Польське радіо"
Люди намагались перетнути кордон в Медиці за допомогою біометричних паспортів.
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Підроблені документи
Прикордонники розповіли, що люди представили додаткові документи з інформацією про умови і місце працевлаштування в Польщі. На основі них українці та молдовани мали працювати у готелях та на складах в околицях Лодзі і на заході Польщі.
При перевірці виявили, що документи були фальшиві. Люди зізналися, що це була своєрідна перепустка на в’їзд до країн Європейського Союзу.
Що загрожує українцям
Люди добровільно погодилися на покарання у вигляді 6 місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном. Прикордонники повернули їх до України.
Зауважимо, у жовтні 2020 року Служба безпеки України викрила міжрегіональну схему підробки документів. Троє людей виготовляли фальшиві паспорти резидентів Євросоюзу.
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