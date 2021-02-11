Люди намагались перетнути кордон в Медиці за допомогою біометричних паспортів.

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Підроблені документи

Прикордонники розповіли, що люди представили додаткові документи з інформацією про умови і місце працевлаштування в Польщі. На основі них українці та молдовани мали працювати у готелях та на складах в околицях Лодзі і на заході Польщі.

При перевірці виявили, що документи були фальшиві. Люди зізналися, що це була своєрідна перепустка на в’їзд до країн Європейського Союзу.

Що загрожує українцям

Люди добровільно погодилися на покарання у вигляді 6 місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном. Прикордонники повернули їх до України.

Зверніть увагу! Зазначили, що це була найбільша група людей з фальшивими документами, яку затримали протягом останніх років.

Зауважимо, у жовтні 2020 року Служба безпеки України викрила міжрегіональну схему підробки документів. Троє людей виготовляли фальшиві паспорти резидентів Євросоюзу.