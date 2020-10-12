Служба безпеки України викрила міжрегіональну схему підробки документів. Троє жителів Рівненщини виготовляли фальшиві паспорти резидентів Євросоюзу.

Що відомо про схему

Для охочих працевлаштуватись за кордоном ділки виготовляли фальшиві ID-карти резидентів країн Євросоюзу, видававши їх як офіційні документи. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Для виготовлення підробок спільники облаштували 5 підпільних "друкарень" у Львові, Дрогобичі та кількох населених пунктах Рівненської області. "Друкарні" діяли у приватних будинках.

Такий комплект документів коштував близько 300 євро. До речі, підробку документів прикривало агентство з підбору персоналу для роботи в європейських країнах.

В будинках організаторів схеми знайшли чорнову документацію, банківські картки, мобільні телефони, а також оргтехніку, яку використовували для виготовлення фальшивок.

Що таке паспорт резидента ЄС? Такий документ дає іноземцям змогу на легальне, довгострокове проживання у Євросоюзі. Зазвичай, такі паспорти виготовляють люди, що постійно працюють за кордоном, але не мають громадянства країни ЄС.

Що загрожує зловмисникам

Правоохоронці розслідують справу як підробку документів та незаконне переправлення людей через держкордон. Тож ділкам загрожує до 7 років ув'язнення.



Обшуки у помешканнях організаторів схеми / Фото СБУ



Обшуки у помешканнях організаторів схеми / Фото СБУ