Как вы считаете, выборы в Украине – честные? Если ваш ответ – да, то вы в меньшинстве. Потому что более двух третей украинцев думают иначе. Это данные прошлогоднего опроса Фонда "Демократических инициатив". И скептиков можно понять. На каждых выборах мы слышим о махинациях с членами комиссий и техническими кандидатами, нечестной агитацию, бесстыдном подкупе избирателей.

А если мы не уверены в честности выборов – то мы не уверены и в нашей демократии. Как выбрать достойных людей во власть, как достойным попасть во власть, если выборы куплены? Подробнее об этом – в программе "Выборы наизнанку" на 24 канале.

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Фальсификации на выборах в Украине

К сожалению, в короткой истории Украинской Республики честность выборов всегда была под вопросом. Вспомним президентские выборы 2004 года, результаты которых в конечном итоге были отменены Верховным судом, который установил, что были массовые фальсификации в пользу Виктора Януковича.

После Оранжевой революции массовые фальсификации стали, надеемся, собственно историей, или пятном в истории независимой Украины. А вот различные нарушения избирательного законодательства никуда не исчезли. Более того, их количество даже растет от кампании к кампании.

Конечно, возможно это связано не с тем, что больше нарушают, а просто полиция теперь "воленс-ноленс", но регистрирует все заявления. Однако до суда доходит уже значительно меньше их в виде дел. Ну а приговоры остаются редкими исключениями.

В Украине поступает немного дел по фальсификации на выборах / Скриншот из видео

Это означает, что много преступлений на выборах остаются безнаказанными, а значит не работает принцип неотвратимости наказания – если говорить юридическим языком. Кстати, об этом принципе.

Считается, что впервые его сформулировал итальянский философ и юрист Чезаре Беккариа. Который, хоть и был сам маркизом, но очень не любил пережитки феодальной системы правосудия – с ее пытками, вибиванием признаний из подозреваемых и смертной казнью за любое хоть немного серьезное преступление.

Главное не жестокость наказания, а его неотвратимость, – так сказал Беккариа.



Чезаре Беккариа сформулировал принцип неотвратимости наказания

Наказание за нарушение избирательного законодательства

Хотя, если брать ситуацию с наказаниями за нарушение избирательного законодательства, то в Украине нет ни первого, ни второго. То есть и наказывают редко, и само наказание несоизмеримо мягкое, даже нежное. Это "ОК"? Ведь нарушение избирательных правил – это, по сути, преступление против самой демократии.

Чтобы не быть голословными, вот статистика. По данным Главного следственного управления Национальной полиции, в 2014 – 2016 годах, а за этот период в Украине прошли президентские, парламентские и местные выборы, было возбуждено 1013 уголовных производств, которые касались нарушений избирательного законодательства.

Что же произошло с этими делами:

75% производств были закрыты;

еще 15% дел расследуются до сих пор;

только 92 дела, или 9% от общего количества, попали в суд.

Но и в суде не обязательно все завершилось справедливым приговором. Дела касались только исполнителей – максимум на уровне членов избирательных комиссий, а не заказчиков преступлений.

За период 2014-2016 годов было возбуждено 1013 уголовных производств по фальсификациям выборов / Скриншот с видео

Пример из Хмельницкой области – там полиция задержала, очевидно, с помощью независимых наблюдателей человека, который раздавал деньги. По 100 гривен за голос в пользу одного из кандидатов. Было установлено, что этот "бизнесмен" успел раздать 2400 гривен.

На этом успехи следствия иссякли. Суду не удалось установить ни на кого работал перекупщик, ни были ли у него сообщники, ни лица избирателей, которые продали свои голоса. Сам злоумышленник, кстати, тоже не сел за решетку.

Как и во всех других случаях, те лица, кто получил приговоры, отделались условными сроками заключения или штрафами от 340 гривен до нескольких тысяч.

Дело Ростислава Билыка

Показательным является дело Ростислава Билыка – одно из немногих, которое было детально задокументировано и расследовано. На местных выборах 2015 года в Черновцах наблюдатели "ОПОРЫ" заметили, что избиратели-студенты массово фотографировали бюллетени в кабинках для голосования.

Несколько студентов были задержаны и признались, что получали деньги – от 250 до 450 гривен за голос – в пользу преподавателя Черновицкого университета и кандидата в городской совет Черновцов от партии "Родной город" Ростислава Билыка.

Ростислав Билык / Фото "Молодой буковинец"

Трое студентов признались, что получили деньги непосредственно от кандидата для раздачи избирателям. Эти трое исполнителей были приговорены к трем годам лишения свободы, но с испытательным сроком.

Еще 12 фигурантов дела освободили от наказания. Одного оправдано. В отношении еще трех подозреваемых следствие продолжается по сей день. В январе 2018 года Генеральной прокуратурой Украины направлены в суд материалы уголовного производства в отношении Ростислава Билыка, однако судебное разбирательство еще не завершено.

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Заседания постоянно переносятся, чаще всего из-за неявки представителей прокуратуры или свидетелей. К тому же, поскольку Ростислава Билыка выбрали, он продолжает оставаться действующим депутатом городского совета, является членом бюджетно-финансового комитета города. И, видимо, примет участие в местных выборах 2020 года.