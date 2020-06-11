В Украине часто во всем обвиняют власть, а рейтинги политиков стремительно падают в конце их каденций. По мировому исследованию в 2018 году Украину даже провозгласили антилидером относительно доверия к правительству.

Почему так происходит и что этому может помешать – читайте в материале 24 канала.

► Рейтинги украинских политиков стремительно падают

Мы в Украине часто повторяем – у нас плохая власть. Это некий универсальный ответ на все наши невзгоды. Возможно, это связано с тем, что украинцы очень долго не имели собственного государства и поэтому любую власть воспринимают как чужую.

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Существуют исследования, доказывающие, что хоть свое государство мы имеем уже как 30 лет, но до сих пор относимся к нему так, будто это оккупационный режим. Конечно, это немножко преувеличение, но, впрочем, посмотрите, что происходит с рейтингами всех без исключения украинских политиков и партийных проектов. С каким бы результатом они не финишировали на выборах, в конце каденции уровень доверия к ним падает ниже плинтуса.

Феномен Зеленского, конечно, внес определенные коррективы к абсолютным цифрам, но не к существующей тенденции. Правительство Гончарука, который начинал с 67% поддержки, в конце, всего за пол года деятельности "сдулся" до 23,5 %.



Рейтинг правительства Гончарука / Скриншот

► Украину официально провозгласили антилидером доверия к правительству

Думаете, везде так? Ведь, наверное, в целом мире никто не любит своих политиков и не доверяет правительству. Нет.

В конце 2018 года международная социологическая компания Gallup официально провозгласила Украину мировым антилидером по самым низким, чем где-либо уровнем доверия к правительству – 9%. В мире – а это более 200 стран – средний показатель был 56%.



Доверие к правительству в Украине и мире / Скриншот

Возможно, у нас синдром постсоветской страны? Но тоже нет. На просторах СНГ (стран бывшего СССР минус балтийские республики) уровень доверия к правительствам составлял 48%.



Доверие к правительству в Украине и в странах СНГ/ Скриншот

► Что такое власть?

То есть это факт – украинцы являются самыми недоверчивыми к власти в мире. Однако когда мы говорим власть – что мы имеем в виду? Вероятно, речь идет о собирательном образе определенного чиновника, бюрократа, политика.

Он не персонализирован, но которого мы наделяем вполне конкретными чертами:

Власть ворует. В опросе Gallup в этом были убеждены 91% респондентов.

Власть эгоистична и не заботится о народе. Мол, если бы заботились, то была бы Украина – самой бедной страной Европы?

Это все, наверное, так. Но давайте возьмем Конституцию, где в статье 5 указано: "Носителем суверенитета и единственным носителем власти в Украине является народ".



Статья 5 из Конституции / Скриншот

Получается, что власть все-таки у народа. Или нет?

► Избирательная демократия в идеальном мире

Давайте посмотрим, как работает избирательная демократия. Избиратели выбирают политиков, которые обещают решить те или иные проблемы – то есть представить интересы своего избирателя на уровне государства.

В идеале – все граждане активно участвуют в выборах, все хорошо разбираются в партийных программах и точно знают, за кого и почему голосуют. При этом, политики, которых они выбирают, являются ответственными, компетентными, а не циничными злодеями и лжецами. Тогда строится замечательное и эффективное государство. Но, к сожалению, мы живем не в идеальном мире, поэтому демократия может работать в Украине не так хорошо, как бы хотелось.

► Не все зависит от избирательной системы

Как отметила координатор политических программ общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская, за годы независимости Украина эволюционирует от мажоритарной системы к пропорциональной с открытыми списками. Сейчас мы на переходном этапе.

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Пропорциональная система дает больше возможностей для избрания и формирования эффективного парламента и правительства. Но сама по себе избирательная система не может решить проблемы государства.

Все зависит от того, насколько сознательно и ответственно относится к голосованию избиратель,

– отметила Айвазовская.

► Не все избиратели ходят на выборы

Не все избиратели ходят на выборы. Это проблема. Возьмем парламентские выборы 2019 года, в которых президентская партия "Слуга народа" взяла фантастические для Украины 43,16% голосов, что вместе с победой во многих мажоритарных округах позволило им впервые в украинской истории монобольшинство – то есть возможность принимать законы без создания коалиции с другими политическими силами. Грандиозный успех.



Результат парламентских выборов 2019 / Скриншот

Но выборы 2019 года интересны еще одним показателем – самой низкой в истории явкой. В голосовании приняли участие впервые от провозглашенной независимости меньше половины зарегистрированных избирателей:

из 29 с половиной миллионов избирателей, имеющих право голоса, воспользовались им 14,7 миллионов,

а примерно 14,8 – не пришли на участки.

За "Слугу народа" проголосовали 6,3 миллиона избирателей. Это в 2 с остатком раза меньше чем те, кто не пришли.



Явка на парламентских выборах 2019 / Скриншот

Представьте, что все те, кто не голосовал, проголосовали бы за какую-то одну партию. Но партия бы не просто получила большинство – это было бы тотальное конституционное большинство. Эти избиратели могли бы изменить что-либо в этой стране. Но они просто не пришли, остались дома сетовать на плохую власть. Этого, конечно, мы не знаем. Но точно знаем, что из-за них демократия сработала меньше, чем на половину своей эффективности.

► Не интересует политика – не жди результата

Еще аргумент для молодых избирателей, которые говорят, что не интересуются политикой. Просто поймите, если парламент будут избирать пенсионеры – не удивляйтесь потом, что правительство повышает пенсии за ваш счет, а не думает о создании рабочих мест или о доступном качественном образовании. Депутаты защищают интересы своего избирателя. А ваш депутат просто не прошел в парламент.

Больше о разочаровании и недоверии к политикам – смотрите далее в видео программы.

Программа "Выборы наизнанку" создана в рамках проекта USAID "Местное наблюдение за политическими процессами в Украине. Позиция USAID может не совпадать с мнениями, высказанными в программе. Создано совместно с Гражданской сетью "Опора" и "Громадским".