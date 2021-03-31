Попытки правящей партии повлиять на результаты выборов в Верховную Раду в 87-м округе в пользу своего кандидата негативно повлияют на ее рейтинги.

Об этом заявила политолог Александра Решмедилова в комментарии к статье "Почему до сих пор не посчитали голоса избирателей на Прикарпатье?".

"Слуга народа" явно теряет электорат, им уже не так верят, как раньше. Если они начнут "ломать" ситуацию таким образом, это только ускорит падение рейтинга. Это уже выглядит как неуверенность, они зубами цепляются за власть и ради нее готовы на многое.

Настораживают и вызывают удивление и заявления Вирастюка и Корниенко, что они будут защищать результат.

От кого защищать? Всегда фальсификациями занималась больше власть, потому что у нее есть для этого админресурс, правоохранительные органы и другие способы давления на членов комиссий", – отметила Александра Решмедилова.

Как говорится в статье, за 2 суток окружная комиссия обработала лишь 65% протоколов.

По словам членов участковых комиссий, подсчет задерживается из-за того, что ОИК принимает только те протоколы, где побеждает Вирастюк или Кошулинский, все остальные отправляют на уточнение и проверку.

В статье говорится, что по данным ОИК, пока с небольшим отрывом от Руслана Кошулинского от "Свободы" и Александра Шевченко от "За майбутнє" лидирует кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Хотя по экзиполу Социологической группы "Рейтинг", который проводился в день выборов, победу одержал Шевченко.

Напомним, довыборы в парламент на Прикарпатье, в округе № 87, завершились 28 марта, но результаты не обнародовали до сих пор, процесс подсчета заблокирован сначала из-за "минирования" помещения, на данный момент ОИК не может собрать кворум. Отсутствует, в частности, представитель "Слуги народа", а председатель ОИК второй день не выходит не связь.