Спроби провладної партії вплинути на результати виборів до Верховної Ради у 87-му окрузі на користь свого кандидата негативно вплинуть на її рейтинги.

Про це заявила політолог Олександра Решмеділова у коментарі до статті "Чому досі не порахували голоси виборців на Прикарпатті?".

"Слуга народу" явно втрачає електорат, їм уже не так вірять, як раніше. Якщо вони почнуть "ламати" ситуацію таким чином, це тільки прискорить падіння рейтингу. Це вже виглядає, як невпевненість, вони зубами чіпляються за владу і заради неї готові багато на що.

Насторожують та викликають подив і заяви Вірастюка та Корнієнка, що вони захищатимуть результат.

Від кого захищатимуть? Завжди фальсифікаціями займалася більше влада, тому що у неї є для цього адмінресурс, правоохоронні органи та інші способи тиску на членів комісій", – зазначила Олександра Решмеділова.

Як йдеться у статті, за 2 доби окружна комісія опрацювала лише 65% протоколів.

За словами членів дільничних комісій, підрахунок затримується через те, що ОВК приймає тільки ті протоколи, де перемагає Вірастюк або Кошулинський, всі інші відправляють на уточнення та перевірку.

У статті мовиться, що за даними ОВК, поки з невеликим відривом від Руслана Кошулинського від "Свободи" та Олександра Шевченка від "За майбутнє" лідирує кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. Хоча за екзит-полом Соціологічної групи "Рейтинг", який проводився у день виборів, перемогу здобув Шевченко.

Нагадаємо, довибори до парламенту на Прикарпатті, в окрузі № 87, завершилися 28 березня, але результати не оприлюднили досі, процес підрахунку заблокований спочатку через "мінування" приміщення, на даний момент ОВК не може зібрати кворум. Відсутній, зокрема, представник "Слуги народу", а голова ОВК другий день не виходить не зв'язок.