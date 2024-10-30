Об этом Саломе Зурабишвили заявила на брифинге 30 октября, передает издание "Эхо Кавказа". Ранее она отмечала, что не признает результаты парламентских выборов в Грузии.

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Зурабишвили провела брифинг после вызова в прокуратуру

Грузинская служба "Радио Свободы" пишет, что в ответ на вызов в прокуратуру президент Грузии Саломе Зурабишвили провела брифинг в администрации и обратилась к следственному ведомству. Во время встречи с журналистами она показала видео, на котором, по ее словам, видно якобы нарушения.

На видео были зафиксированы вероятные случаи нарушения тайны голосования, а также случаи насилия на избирательном участке.

Да, живые кадры есть, и вы все их видели, они очень распространяются. Это те кадры, которые не нуждаются ни в объяснениях. Оказывается, прокуратура ждет от меня показаний. Я думала, что все наоборот – следственные органы должны сами собирать доказательства. Я не слышала, чтобы следственные органы запрашивали у президента доказательства во время выборов,

– сказала грузинская руководительница.

Она также напомнила прокуратуре, что она подотчетна народу, а общество, по словам Зурабишвили, "требует от вас немедленного расследования, а не моих доказательств".

Президент отказалась от допросов в прокуратуре

Также на брифинге, как передает "Эхо Кавказа" президент Грузии заявила, что не намерена являться в прокуратуру на допрос относительно вероятных фальсификаций на выборах. Саломе Зурабишвили также посоветовала госоргану "заниматься своим делом".

"Я бы посоветовала прокуратуре начать свою работу и избегать политического сведения счетов с президентом. Более того, в этот момент наши партнеры тоже на это смотрят – сможет ли прокуратура быть независимой, беспристрастной. Поэтому пусть прокуратура начнет свою работу, а президент займется своей", – заявила президент.

Кроме этого, Зурабишвили подчеркивает, что вызов в прокуратуру "странным образом совпал с указаниями Дмитрия Медведева". До этого экс-президент России и заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора написал в соцсети X, что "президента Грузии необходимо отстранить от должности и арестовать".

Интересно, что в грузинском ЦИК заявили, что Саломе Зурабишвили, а также некоторые представители политических партий, участвовавших в выборах, "бездоказательно нападают на ЦИК и пытаются нанести репутационный ущерб учреждению своими необоснованными обвинениями".