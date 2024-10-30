В Грузии начали расследование вероятных фальсификаций на парламентских выборах. В результате президента страны Саломе Зурабишвили вызвали на допрос в прокуратуру. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", ссылаясь на решение правоохранителей.

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Почему прокуратура вызвала президента на допрос

Прокуроры инициировали расследование после обращения Центральной избирательной комиссии, указывая на признаки преступления, предусмотренного статьей 164 Уголовного кодекса Грузии про "фальсификацию выборов".

Обратите внимание! По их словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили, вероятно, имеет доказательства возможной фальсификации нынешних выборов, и именно поэтому она приглашена на допрос в следственное ведомство 31 октября. Прокуратура заверила, что проведет все необходимые следственные действия, как указано в обращении ЦИК.

В рамках расследования планируется допросить всех, кто может иметь информацию о вероятных правонарушениях.

Также сообщаем общественность, что с целью изучения отдельных правонарушений, выявленных в предвыборный период и в день выборов, правоохранительные органы активно расследуют несколько уголовных дел. Прокуратура будет периодически информировать общественность о результатах расследования,

– рассказывается в заявлении.