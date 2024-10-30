У Грузії розпочали розслідування ймовірних фальсифікацій на парламентських виборах. Внаслідок цього президентку країни Саломе Зурабішвілі викликали на допит до прокуратури. Про це повідомляє "Эхо Кавказа", посилаючись на рішення правоохоронців.

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Чому прокуратура викликала президентку на допит

Прокурори ініціювали розслідування після звернення Центральної виборчої комісії, вказуючи на ознаки злочину, передбаченого статтею 164 Кримінального кодексу Грузії щодо "фальсифікації виборів".

Зверніть увагу! За їх словами, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, ймовірно, має докази можливого фальшування цьогорічних виборів, і саме тому її запрошено на допит у слідче відомство 31 жовтня. Прокуратура запевнила, що проведе всі необхідні слідчі дії, як зазначено в зверненні ЦВК.

У рамках розслідування планується допитати всіх, хто може мати інформацію про ймовірні правопорушення.

Також повідомляємо громадськість, що з метою вивчення окремих правопорушень, виявлених у передвиборчий період і в день виборів, правоохоронні органи активно розслідують кілька кримінальних справ. Прокуратура буде періодично інформувати громадськість про результати розслідування,

– розповідається в заяві.