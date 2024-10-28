Люди збираються на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту у Тбілісі. Усе, що відомо про перебіг акції протесту у Грузії, читайте на 24 Каналі.

Дивіться також Туреччина може насолити Росії: які варіанти розгортання в протестів у Грузії

19:02, 28 жовтня За деякими даними, в акції можуть брати участь близько 15 тисяч осіб. Протестувальники у Тбілісі / Фото Paper Kartuli

19:00, 28 жовтня Ми будемо боротися, щоб захистити ваше конституційне право на голос. Зараз не час для песимізму, зараз важливо спокійно та піднявши голову захищати свої голоси,

– сказала на протесті президентка Грузії Зурабішвілі.

18:53, 28 жовтня На площі у Тбілісі зібралися тисячі людей

18:33, 28 жовтня Орбана освистали у Тбілісі Орбана неприязно зустріли протестувальники. Обережно, нецензурна лексика! Орбан прибув до Тбілісі: дивіться відео

18:32, 28 жовтня В ЄС прокоментували візит Орбана до Грузії. Речник ЄС Петер Стано у коментарі Суспільному сказав, що угорський прем'єр "не отримував жодного мандату".

18:29, 28 жовтня До Тбілісі прибув прем'єр Угорщини Орбан Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у понеділок, 28 жовтня, прибув до Тбілісі. Він планує провести переговори із грузинською владою після виборів. Орбана в аеропорту зустрів віцепрем'єр Грузії Леван Давіташвілі. Звідти угорський прем'єр вирушив до готелю Tbilisi Marriott. Орбан зустрінеться з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Очікується, що обидва зроблять заяви для ЗМІ.

18:28, 28 жовтня В акції протесту бере участь президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Натовп скандував її ім'я.

18:27, 28 жовтня Грузини вийшли на протест проти виборів

18:26, 28 жовтня Опозиція вимагає повторних виборів Протест організувала опозиція, яка відмовилася визнавати результати виборів, на яких були зафіксовані значні порушення. Із ними також не погодилася президентка Грузії Саломе Зурабішвілі: вона назвала ці вибори "російською спецоперацією". На мітингу прозвучала вимога опозиції провести повторні вибори, під головуванням міжнародної адміністрації. Таку заяву зробив один із лідерів партії "Єдність – Національний рух" Георгій Вашадзе.

18:22, 28 жовтня У Тбілісі зібралися тисячі протестувальників з прапорами Грузії та Євросоюзу