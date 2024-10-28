Люди собираются на проспекте Руставели возле здания парламента в Тбилиси. Все, что известно о ходе акции протеста в Грузии, читайте на 24 Канале.
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По некоторым данным, в акции могут участвовать около 15 тысяч человек.
Протестующие в Тбилиси / Фото Paper Paper Kartuli
Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и подняв голову защищать свои голоса,
– сказала на протесте президент Грузии Зурабишвили.
На площади в Тбилиси собрались тысячи людей
Орбана освистали в Тбилиси
Орбана неприязненно встретили протестующие.
Осторожно, нецензурная лексика! Орбан прибыл в Тбилиси: смотрите видео
В ЕС прокомментировали визит Орбана в Грузию. Представитель ЕС Петер Стано в комментарии Суспильному сказал, что венгерский премьер "не получал никакого мандата".
В Тбилиси прибыл премьер Венгрии Орбан
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в понедельник, 28 октября, прибыл в Тбилиси. Он планирует провести переговоры с грузинскими властями после выборов.
Орбана в аэропорту встретил вице-премьер Грузии Леван Давиташвили.
Оттуда венгерский премьер отправился в отель Tbilisi Marriott.
Орбан встретится с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Ожидается, что оба сделают заявления для СМИ.
В акции протеста участвует президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Толпа скандировала ее имя.
Грузины вышли на протест против выборов
Оппозиция требует повторных выборов
Протест организовала оппозиция, которая отказалась признавать результаты выборов, на которых были зафиксированы значительные нарушения.
С ними также не согласилась президент Грузии Саломе Зурабишвили: она назвала эти выборы "российской спецоперацией".
На митинге прозвучало требование оппозиции провести повторные выборы, под председательством международной администрации. Такое заявление сделал один из лидеров партии "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе.
В Тбилиси собрались тысячи протестующих с флагами Грузии и Евросоюза
В Грузии начался протест против результатов выборов
Вечером, 28 октября, тысячи протестующих с флагами Грузии и Евросоюза перекрыли проспект Руставели в Тбилиси.
Возле парламента стоят полицейские автомобили, но присутствие силовиков пока незначительное.