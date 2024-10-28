Люди собираются на проспекте Руставели возле здания парламента в Тбилиси. Все, что известно о ходе акции протеста в Грузии, читайте на 24 Канале.

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19:02, 28 октября По некоторым данным, в акции могут участвовать около 15 тысяч человек. Протестующие в Тбилиси / Фото Paper Paper Kartuli

19:00, 28 октября Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и подняв голову защищать свои голоса,

– сказала на протесте президент Грузии Зурабишвили.

18:53, 28 октября На площади в Тбилиси собрались тысячи людей

18:33, 28 октября Орбана освистали в Тбилиси Орбана неприязненно встретили протестующие. Осторожно, нецензурная лексика! Орбан прибыл в Тбилиси: смотрите видео

18:32, 28 октября В ЕС прокомментировали визит Орбана в Грузию. Представитель ЕС Петер Стано в комментарии Суспильному сказал, что венгерский премьер "не получал никакого мандата".

18:29, 28 октября В Тбилиси прибыл премьер Венгрии Орбан Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в понедельник, 28 октября, прибыл в Тбилиси. Он планирует провести переговоры с грузинскими властями после выборов. Орбана в аэропорту встретил вице-премьер Грузии Леван Давиташвили. Оттуда венгерский премьер отправился в отель Tbilisi Marriott. Орбан встретится с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Ожидается, что оба сделают заявления для СМИ.

18:28, 28 октября В акции протеста участвует президент Грузии Саломе Зурабишвили. Толпа скандировала ее имя.

18:27, 28 октября Грузины вышли на протест против выборов

18:26, 28 октября Оппозиция требует повторных выборов Протест организовала оппозиция, которая отказалась признавать результаты выборов, на которых были зафиксированы значительные нарушения. С ними также не согласилась президент Грузии Саломе Зурабишвили: она назвала эти выборы "российской спецоперацией". На митинге прозвучало требование оппозиции провести повторные выборы, под председательством международной администрации. Такое заявление сделал один из лидеров партии "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе.

18:22, 28 октября В Тбилиси собрались тысячи протестующих с флагами Грузии и Евросоюза