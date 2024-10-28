Про них розповів 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що Грузія зараз стоїть на роздоріжжі і має обрати подальший вектор розвитку. До слова, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про тотальну фальсифікацію на парламентських виборах, які вона назвала "російськими".

Дивіться також Історичні вибори в Грузії: чи утримає владу проросійський олігарх і що це означає для України

Грузія має зробити вибір

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень вважає, що партія "Грузинська мрія", якою керує мільярдер Бідзіна Іванішвілі, що сколотив свої статки у Росії, останні роки все більше перетворювало Грузію на певний аналог Росії або Білорусі.

В Грузії посилювався контроль влади, а демократичні процеси послаблювались. Найголовніше, що формувався чіткий проросійський вектор, попри заяви влади про бажання йти до Європи, в НАТО,

– наголосив він.

Однак зараз настав той момент, коли Грузія має зробити вибір: зберегти цей проросійський вектор чи змінити його на європейський.

Акції протесту в Тбілісі мають розпочатися ввечері 28 жовтня. Тут, на думку Уса, можна провести аналогію з Майданом в Україні, який розпочався 21 листопада і тривав два тижні, після чого було ухвалене рішення його розігнати.

Щось подібне відбуватиметься і в Тбілісі. Там буде вирішуватись доля цієї країни. Якщо протестувальників влада розгонить, це означатиме, що Грузія рухатиметься за проросійським вектором. Однак все може змінитися, якщо в грузинському суспільстві буде така сама реакція, як під час Майдану в Україні,

– підкреслив він.

Втім, події в Грузії можуть розгортатися ще за одним сценарієм – білоруським. Однак, порівнюючи ці дві країни, грузини традиційно налаштовані агресивніше. Тому на відміну від протестних акцій у Мінську, в Тбілісі ситуація все ж таки не буде цілком проросійською.

Також не можна виключати чинник Туреччини у цій ситуації. Вона має спільний кордон з Грузією. також президент Туреччини має, з одного боку, нормальні стосунки з Владіміром Путіним. А з іншого – Туреччина зараз з Росією по різні сторони барикад у війнах в Сирії та в Лівії.

Тому не можна виключати, що Туреччина сприятиме антиросійським настроям в Грузії, щоб вона вийшла зі сфери впливу Росії,

– підкреслив Іван Ус.

До слова, голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що порушення, які були зафіксовані під час виборів в Грузії, мають бути розслідувані. Він закликав керівництво країни продемонструвати "тверду відданість курсу країни на вступ до Євросоюзу".