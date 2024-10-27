Про це Шарль Мішель написав на своїй сторінці у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. До цього топпарламентарі Європи і Канади закликали ЄС не визнавати результати виборів у Грузії.

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Що сказав Мішель про вибори у Грузії

Шарль Мішель підкреслив, що після парламентських виборів він має намір внести питання Грузії до порядку денного неформальної Європейської Ради в Будапешті, яка має відбутися 8 листопада.

Голова Євроради наголосив, що ЄС бере до уваги попередню оцінку ОБСЄ / Бюро демократичних інститутів та прав людини та закликає ЦВК та інші відповідні органи влади "виконати свій обов'язок" та "швидко, прозоро і незалежно розслідувати та винести рішення щодо виборчих порушень і заяв про них".

Ці передбачувані порушення мають бути серйозно з'ясовані та усунені. Ми повторюємо заклик ЄС до керівництва Грузії продемонструвати свою тверду відданість курсу країни на вступ до Євросоюзу, що також відповідає висновкам, зробленим у червні та жовтні цього року Європейською комісією,

– написав європосадовець.

Мішель також наголосив на критичній необхідності конструктивного та інклюзивного діалогу між усіма політичними фракціями.

Він підкреслив, що в листопаді відбудеться засідання Європейської Ради, на якому чиновники оцінять поточну ситуацію та окреслять майбутній напрямок відносин Європейського Союзу з Грузією.

До слова, в ОБСЄ заявляли, що парламентські вибори у Грузії, які відбулися 26 жовтня, були затьмарені нерівними умовами боротьби, тиском і напругою. Спостерігачі також відзначили тиск на працівників державного сектору та інші групи.

Пізніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результати виборів до парламенту, де переможницею має вийти партія "Грузинська мрія" та закликала громадян своєї країни до протестів.