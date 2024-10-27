Прем'єр Угорщини привітав "Грузинську мрію" із перемогою на парламентських виборах, тільки-но провладна компанія оприлюднила результати екзитполів. Тепер Віктор Орбан поспішає відвідати Тбілісі, аби особисто поздоровити проросійських політиків. Втім, час для поїздки угорець навряд чи обрав вдалий.

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Орбан летить у Грузію

Прессекретар прем'єр-міністра Грузії Міша Пейкрішвілі підтвердив, що прем'єр-міністр Угорщини прибуде до Тбілісі 28 жовтня. Водночас політик не надав додаткових деталей щодо мети візиту або порядку денного.

Зазначається, що офіційна церемонія зустрічі Орбана відбудеться 29 жовтня, після чого пройдуть приватні зустрічі та прес-конференція. Орбана супроводжуватиме урядова делегація Угорщини, у складі якої, зокрема, буде міністр закордонних справ Петер Сійярто.

До слова, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі теж не визнала результати парламентських виборів. Вона назвала їх "російськими виборами" і закликала до проведення мітингу 28 жовтня.