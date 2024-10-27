Премьер Венгрии поздравил "Грузинскую мечту" с победой на парламентских выборах, как только провластная компания обнародовала результаты экзитполов. Теперь Виктор Орбан спешит посетить Тбилиси, чтобы лично поздравить пророссийских политиков. Впрочем, время для поездки венгр вряд ли выбрал удачное.

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Орбан летит в Грузию

Пресс-секретарь премьер-министра Грузии Миша Пейкришвили подтвердил, что премьер-министр Венгрии прибудет в Тбилиси 28 октября. В то же время политик не предоставил дополнительных деталей относительно цели визита или повестки дня.

Отмечается, что официальная церемония встречи Орбана состоится 29 октября, после чего пройдут частные встречи и пресс-конференция. Орбана будет сопровождать правительственная делегация Венгрии, в составе которой, в частности, будет министр иностранных дел Петер Сийярто.

К слову, президент Грузии Саломе Зурабишвили тоже не признала результаты парламентских выборов. Она назвала их "российскими выборами" и призвала к проведению митинга 28 октября.