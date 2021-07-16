Большое количество баннеров появилось в Киеве в Украинском доме и на Надднепрянском шоссе 15 июля. Рекламу разместили в честь презентации новой экипировки.
Появление символики конкурентов в столице не оценили фанаты "Динамо", которые вечером отправились расправляться с эмблемами горняков.
Логотип Puma не трогали
Ультрас "Динамо" срезали эмблемы "Шахтера" с баннеров / Фото WBC Ультрас Динамо
- О проведении акции представители ультрас написали в фейсбуке и похвастались, как они стоят ногами на эмблемах "Шахтера".
- Большинство пользователей-киевлян такую деятельность фанатов поддержали.
- Впрочем, некоторые подписчики отметили, что болельщики киевского клуба оставили целой символику компании Puma, которая сотрудничает с пророссийскими деятелями.