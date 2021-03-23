Сторонники Александра Лукашенко провели митинг возле посольств США и Украины в Минске. Они обвиняли Украину в подстрекательстве к протестам, а Зеленского назвали марионеткой США.

Несколько часов они постояли у дипучреждений, а затем организованно сдали плакаты и зашли в здание организации, которое активно поддерживает правительство Лукашенко.

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Протест за Лукашенко в Минске

Участникам пикетов никто не мешал. К ним вышел посол Украины Игорь Кизим и присоединился к протестующим.

Среди плакатов митингующих были, в частности, такие: "Цветные революции в Беларуси не пройдут", "Никакого оправдания нацизма!", "Не мешайте нам жить мирно в своей стране".

Некоторые обидно характеризовали и Украину: "Одесса – Хатынь XXI века", "Зеленский – марионетка США", "Украина – мировая соросиная ферма".



"Зеленский – марионетка США" / Фото Белсат

Постояв некоторое время, участники акции пошли к зданию Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи. Там они сдали плакаты и флаги и зашли внутрь.

Что такое БРСМ? Это Белорусский республиканский союз молодежи – молодежная организация в Беларуси, которую активно поддерживает правительство. По данным СМИ, в организации с момента ее создания практикуют принудительное членство, а также членство в организации без оповещения человека об этом. Данные из Википедии

Протесты в Беларуси: коротко