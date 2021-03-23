Проплаченные фанаты Лукашенко пикетировали посольства США и Украины в Минске
Сторонники Александра Лукашенко провели митинг возле посольств США и Украины в Минске. Они обвиняли Украину в подстрекательстве к протестам, а Зеленского назвали марионеткой США.
Источник:"Радыё Свабода"
Несколько часов они постояли у дипучреждений, а затем организованно сдали плакаты и зашли в здание организации, которое активно поддерживает правительство Лукашенко.
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Протест за Лукашенко в Минске
Участникам пикетов никто не мешал. К ним вышел посол Украины Игорь Кизим и присоединился к протестующим.
Среди плакатов митингующих были, в частности, такие: "Цветные революции в Беларуси не пройдут", "Никакого оправдания нацизма!", "Не мешайте нам жить мирно в своей стране".
Некоторые обидно характеризовали и Украину: "Одесса – Хатынь XXI века", "Зеленский – марионетка США", "Украина – мировая соросиная ферма".
"Зеленский – марионетка США" / Фото Белсат
Постояв некоторое время, участники акции пошли к зданию Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи. Там они сдали плакаты и флаги и зашли внутрь.
Что такое БРСМ?
Это Белорусский республиканский союз молодежи – молодежная организация в Беларуси, которую активно поддерживает правительство. По данным СМИ, в организации с момента ее создания практикуют принудительное членство, а также членство в организации без оповещения человека об этом.
Данные из Википедии
Протесты в Беларуси: коротко
- 9 августа 2020 года в Беларуси начались массовые протесты после выборов президента.
- Люди уверены, что результаты выборов сфальсифицированы, а настоящим президентом должна быть Светлана Тихановская.
- США, Европейский Союз и Украина не признали Лукашенко избранным президентом Беларуси и призывают прекратить насилие и освободить политических заключенных.
- В ответ на самопровозглашение себя президентом и насилие над народом США и Европейский Союз ввели санкции против Лукашенко. Ему и его окружению в частности запрещен въезд в эти страны.
- После нескольких месяцев активной фазы протесты осенью затихли. Лидеры оппозиции были вынуждены уехать из Беларуси.
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