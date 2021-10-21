Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. В то же время мэр Киева от вопроса об участии в президентских выборах уклонился.
Обратите внимание Кличко встретился с Зеленским на Банковой впервые за год
По мнению Владимира Фесенко, в противостоянии вокруг городского главы столицы Украины была определенная политика, но она не связана с политическими амбициями.
Рейтинги Виталия Кличко не очень большие – на уровне 2 – 3%, сказал политолог. Например, они меньше, чем рейтинги Дмитрия Разумкова или Олега Ляшко.
Читайте также Шансов нет, – Бахматов сказал, почему Кличко не сможет стать президентом
Вероятные амбиции на президентских выборах
"Не открою большого секрета, есть слухи, что на президентские выборы может пойти не Виталий Владимирович Кличко, а его брат", – рассказал Фесенко.
Во всяком случае такой сценарий проделывают. Другое дело – насколько это будет эффективно. На мой взгляд, это немного фантомный сценарий.
Вряд ли вероятный план будет эффективным, сказал политолог. Потому что Виталий Кличко постепенно приходил в политику, а вот прийти внезапно, не имея политического контекста – это гарантия поражения. Но такой сценарий, по словам Фесенко, якобы разрабатывают пиарщики братьев Кличко.
Фесенко о слухах относительно президентских амбиций Кличко: видео
Амбиции Кличко по выборам: коротко
- Мэр Киева Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина" рассказал об участии в следующих выборах, к которым политическая партия УДАР активно готовится.
- Относительно собственных политических амбиций Виталий Кличко сказал, что для него политика является лишь "инструментом для воплощения изменений".
- В то же время экс-мэр Киева Максим Бахматов отметил, что все шансы победить во 2 туре президентских выборов есть у Владимира Зеленского. Конкурентом ему не станет даже мэр Киева Виталий Кличко и экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.