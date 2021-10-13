Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" рассказал экс-советник мэра Киева Максим Бахматов. По его словам, Кличко и Разумков не могут конкурировать, потому что у них нет сильной команды.

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"Если у вас есть лишние 100 – 200 миллионов долларов и считаете, что можно объединить кого-то вокруг какого-то человека, например, Кличко и Разумкова – тратьте. Шансов нет. Это если реально подумать", – заверил Бахматов.

Он посоветовал украинцам проанализировать деятельность Кличко.

Вы не увидите вокруг него сильной команды. Вы никогда не скажете, кто соратник Кличко,

– сказал экс-советник мэра.

Бахматов: Кличко – уникальный бренд

Экс-советник отметил, что бренд Кличко – очень сильный, медийный, положительный. Однако у него есть большая проблема.

"Если бы он расслабился и профессионалы повели бы его по всех поприщах – он стал бы как Месси, Роналду и все остальные. Они бы без команды никогда не выиграли", – заверил Бахматов.

История Кличко такая же, как будет и с Разумковым. Построение команды очень важно, но они, к сожалению, не умеют этого делать,

– подытожил экс-советник мэра.

Он рассказал, что пробовал с коллегами усилить бренд Кличко, когда работал с ним. Однако, как сказал Бахматов "это не работает и никогда не сработает".

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