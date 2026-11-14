Водители могут даже не заметить: на дорогах еще двух областей Украины начнут работать "фантомы"

Об этом сообщает Нацполиция.

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Где будут работать "фантомы"?

С 16 ноября специальные полицейские автомобили "фантомы" выйдут на дороги Львовской и Одесской областей. В первую очередь их будут задействовать для патрулирования наиболее аварийноопасных участков.

"Фантомы" внешне не отличаются от обычных автомобилей, однако оснащены системами автоматической фиксации скорости. Они могут измерять скорость транспорта как во время движения, так и в неподвижном положении.

Превышение скорости система фиксирует автоматически, без остановки автомобиля нарушителя. При этом она контролирует транспорт в обоих направлениях – как попутном, так и встречном.

Помимо превышения скорости, экипажи спецавтомобилей будут реагировать на другие опасные нарушения правил дорожного движения. В частности, речь идет о проезде на красный сигнал светофора, пересечении двойной сплошной линии и выезде на встречную полосу.

В таких случаях полицейские могут остановить водителя и привлечь его к административной ответственности.

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Напомним, МВД планирует расширить использование автомобилей "фантомов" и для контроля за соблюдением правил дорожного движения в Украине. Как заявил глава ведомства Иван Выговский во время выступления в Верховной Раде, ранее такие спецавтомобили работали в Киеве и Киевской области, а теперь их планируют направить в другие большие города.

Он также сообщил, что "фантомы" уже зафиксировали 112 тысяч случаев превышения скорости. Кроме того, МВД намерено увеличить количество дорожных патрулей и камер автоматической фиксации нарушений.