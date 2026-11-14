Водії можуть навіть не помітити: на дорогах ще двох областей України запрацюють "фантоми"

Про це повідомляє Нацполіція.

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Де працюватимуть "фантоми"?

Із 16 листопада спеціальні автомобілі поліції "фантоми" виїдуть на дороги Львівської та Одеської областей. Насамперед їх залучатимуть до патрулювання найбільш аварійних ділянок.

"Фантоми" зовні не відрізняються від звичайних автомобілів, однак обладнані системами автоматичної фіксації швидкості. Вони можуть вимірювати швидкість транспорту як під час руху, так і в нерухомому положенні.

Перевищення швидкості система фіксує автоматично, без зупинки автомобіля порушника. При цьому вона контролює транспорт в обох напрямках – як попутному, так і зустрічному.

Окрім перевищення швидкості, екіпажі спецавтомобілів реагуватимуть на інші небезпечні порушення правил дорожнього руху. Зокрема, йдеться про проїзд на червоний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної лінії та виїзд на зустрічну смугу.

У таких випадках поліцейські можуть зупинити водія та притягнути його до адміністративної відповідальності.

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Нагадаємо, МВС планує розширити використання автомобілів "фантомів" для контролю за дотриманням правил дорожнього руху в Україні. Як заявив глава відомства Іван Вигівський під час виступу у Верховній Раді, раніше такі спецавтомобілі працювали в Києві та Київській області, а тепер їх планують направити в інші великі міста.

Він також повідомив, що "фантоми" вже зафіксували 112 тисяч випадків перевищення швидкості. Крім того, МВС має намір збільшити кількість дорожніх патрулів і камер автоматичної фіксації порушень.