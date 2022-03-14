Так, сегодня к перечню присоединилась фармацевтическая компания Pfizer. Она решила приостановить планируемые инвестиции в России. К слову, раньше не собиралась этого делать.
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Pfizer приостанавливает инвестиции в Россию
Фармацевтическая компания Pfizer заявила, что выступает против российской войны в Украине и жестокой ситуации, которую она создала. Впрочем, несмотря на все ограничения и проблемы с логистикой, они не могут остановить поставки лекарств в страну-агрессора, ведь это "нарушение их основного принципа приоритета пациентов".
Однако Pfizer решила приостановить планируемые инвестиции в России.
Хотя Pfizer не владеет и не управляет никакими производственными участками в России, мы прекратим все запланированные инвестиции с местными поставщиками, направленные на создание производственных мощностей в стране.
– отметили в компании.
Также добавили, что сохранение поставок не означает, что бизнес будет вестись в обычном режиме. К тому же вся прибыль будет передана на прямую гуманитарную поддержку Украине, в дополнение к другим пожертвованиям от Pfizer.
Кроме того, Pfizer больше не будет начинать новые клинические испытания в России и прекратит привлекать новых пациентов в свои текущие клинические испытания в стране.
Какие компании покинули Россию
- Starbucks закрывает кофейни.
- McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
- KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
- Присоединились и Mars, Sony и Hugo Boss.
- PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
- К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola, раннее заявлявшая, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.
- Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
- Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
- L'Oreal закрывает магазины.
- Lamborghini останавливает деятельность.
- Ferrari отказывается производить машины для России.
- Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
- Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
- Ведущая компания по продажам косметики Avon прекратила деятельность в России.
- Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
- Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, Dunkin' Donuts приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.
- Американский сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.
- В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".
- Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.
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