Так, сегодня к перечню присоединилась фармацевтическая компания Pfizer. Она решила приостановить планируемые инвестиции в России. К слову, раньше не собиралась этого делать.

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Pfizer приостанавливает инвестиции в Россию

Фармацевтическая компания Pfizer заявила, что выступает против российской войны в Украине и жестокой ситуации, которую она создала. Впрочем, несмотря на все ограничения и проблемы с логистикой, они не могут остановить поставки лекарств в страну-агрессора, ведь это "нарушение их основного принципа приоритета пациентов".

Однако Pfizer решила приостановить планируемые инвестиции в России.

Хотя Pfizer не владеет и не управляет никакими производственными участками в России, мы прекратим все запланированные инвестиции с местными поставщиками, направленные на создание производственных мощностей в стране.
– отметили в компании.

Также добавили, что сохранение поставок не означает, что бизнес будет вестись в обычном режиме. К тому же вся прибыль будет передана на прямую гуманитарную поддержку Украине, в дополнение к другим пожертвованиям от Pfizer.

Кроме того, Pfizer больше не будет начинать новые клинические испытания в России и прекратит привлекать новых пациентов в свои текущие клинические испытания в стране.

Какие компании покинули Россию

  • Starbucks закрывает кофейни.
  • McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
  • KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
  • Присоединились и Mars, Sony и Hugo Boss.
  • PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
  • К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola, раннее заявлявшая, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.
  • Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
  • Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
  • L'Oreal закрывает магазины.
  • Lamborghini останавливает деятельность.
  • Ferrari отказывается производить машины для России.
  • Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
  • Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
  • Ведущая компания по продажам косметики Avon прекратила деятельность в России.
  • Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
  • Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, Dunkin' Donuts приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.
  • Американский сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.
  • В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".
  • Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.

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