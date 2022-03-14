Так, сегодня к перечню присоединилась фармацевтическая компания Pfizer. Она решила приостановить планируемые инвестиции в России. К слову, раньше не собиралась этого делать.

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Pfizer приостанавливает инвестиции в Россию

Фармацевтическая компания Pfizer заявила, что выступает против российской войны в Украине и жестокой ситуации, которую она создала. Впрочем, несмотря на все ограничения и проблемы с логистикой, они не могут остановить поставки лекарств в страну-агрессора, ведь это "нарушение их основного принципа приоритета пациентов".

Однако Pfizer решила приостановить планируемые инвестиции в России.

Хотя Pfizer не владеет и не управляет никакими производственными участками в России, мы прекратим все запланированные инвестиции с местными поставщиками, направленные на создание производственных мощностей в стране.

– отметили в компании.

Также добавили, что сохранение поставок не означает, что бизнес будет вестись в обычном режиме. К тому же вся прибыль будет передана на прямую гуманитарную поддержку Украине, в дополнение к другим пожертвованиям от Pfizer.

Кроме того, Pfizer больше не будет начинать новые клинические испытания в России и прекратит привлекать новых пациентов в свои текущие клинические испытания в стране.

Какие компании покинули Россию

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закрывает кофейни. McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.

закрывает все свои 850 ресторанов. KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.

и прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают. Присоединились и Mars, Sony и Hugo Boss .

и . PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.

заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом. К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola , раннее заявлявшая, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.

, раннее заявлявшая, что не будет прекращать сотрудничество с Россией. Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.

разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок. Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.

прекращают деятельность. L'Oreal закрывает магазины.

закрывает магазины. Lamborghini останавливает деятельность.

останавливает деятельность. Ferrari отказывается производить машины для России.

отказывается производить машины для России. Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.

не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора. Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.

и закрывают онлайн-магазины. Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

останавливает бизнес в России. Ведущая компания по продажам косметики Avon прекратила деятельность в России.

прекратила деятельность в России. Американская компания Brown-Forman , известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia , тоже покинула Россию.

, известная как владелица бренда виски и водки , тоже покинула Россию. Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, Dunkin' Donuts приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.

приняла решение уйти с рынка кровожадной страны. Американский сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.

также заявил, что прекращает деятельность в России. В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".

сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России". Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.

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