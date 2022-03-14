Так, сьогодні до переліку приєдналася фармацевтична компанія Pfizer. Вона вирішила призупинити заплановані інвестиції в Росії. До слова, раніше не збиралася цього робити.

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Pfizer призупиняє інвестиції у Росію

Фармацевтична компанія Pfizer заявила, що виступає проти російської війни в Україні та жорстокої ситуації, яку вона створила. Втім, попри всі обмеження та проблеми з логістикою вони не можуть зупинити постачання ліків до країни-агресорки, адже це є "порушенням їхнього основного принципу пріоритету пацієнтів".

Однак Pfizer вирішила призупинити заплановані інвестиції в Росії.

Хоча Pfizer не володіє і не керує жодними виробничими ділянками в Росії, ми припинимо всі заплановані інвестиції з місцевими постачальниками, спрямовані на створення виробничих потужностей у країні,

– зауважили в компанії.

Також додали, що збереження поставок не означає, що бізнес вестимуть у звичайному режимі. До того ж весь прибуток буде передано на пряму гуманітарну підтримку Україні, на додаток до інших пожертвувань від Pfizer.

Крім того, Pfizer більше не буде розпочинати нові клінічні випробування в Росії, і припинить залучати нових пацієнтів у свої поточні клінічні випробування в країні.

Які компанії покинули Росію

Starbucks закриває кав'ярні.

закриває кав'ярні. McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.

закриває всі свої 850 ресторанів. KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.

і припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють. Приєдналися й Mars , Sony і Hugo Boss .

, і . PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.

заявила про припинення співпраці з російським сегментом. До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola , яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією

, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.

розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат. Глянцеві журнали GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD припиняють діяльність.

, , , , припиняють діяльність. L'Oreal закриває магазини.

закриває магазини. Lamborghini зупиняє діяльність.

зупиняє діяльність. Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.

відмовляється виготовляти машини для Росії. Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.

не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки. Cropp , House Brand , Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.

, , та закривають онлайн-магазини. Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.

зупиняє бізнес у Росії. Провідна компанія з продажу косметики Avon припинила діяльність в Росії

припинила діяльність в Росії Американська компанія Brown–Forman , відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.

, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію. Американська мережа кав'ярень, відома своїми фірмовими пончиками, Dunkin' Donuts ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни.

ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни. Американський інтернет-сайт eBay також заявив, що припиняє діяльність в Росії.

також заявив, що припиняє діяльність в Росії. У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".

повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії". Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.

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