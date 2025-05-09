Отмена маркетинговых договоров, которая должна была бы снизить цены на лекарства, на самом деле лишь затормозила развитие фармрынка и сделала многие аптеки нерентабельными, информирует 24 Канал. Снижение цен коснулось лишь перечня топ-100 препаратов, тогда как один из крупнейших отечественных производителей получил возможность значительно увеличить свои доходы.

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Некоторые производители украинские, к сожалению, за период полномасштабного вторжения более чем в 2 раза подняли цены,

– подтверждает причину высоких цен на лекарства в аптеках Эдем Адаманов, заместитель Министра здравоохранения Украины.

Важнейший вывод, к которому пришло Министерство здравоохранения после анализа ситуации, – это признание важности маркетинговых услуг для эффективного функционирования фармацевтического рынка. Сейчас, благодаря профессионализму Минздрава, формируется новый подход к регулированию маркетинговых договоров, который должен учесть интересы всех игроков рынка, в первую очередь потребителей.

Как показал опыт последних месяцев, отмена маркетинговых договоров не привела к ожидаемому снижению цен. Зато это усложнило работу аптечных ритейлеров, сделав аптеки нерентабельными.

Благодаря консолидированной работе Минздрава, правительства и Офиса Президента удалось оперативно проанализировать первые результаты реформы и выявить ее слабые места. Положительным является то, что власть демонстрирует готовность к диалогу и корректировке курса реформ на основе реальных данных, а не теоретических предположений. Благодаря запуску медицинской реформы и ограничению наценок дистрибьюторов и аптек на рынке будет отменена максимальная цена на лекарственные средства. Это один из ключевых механизмов, который позволит эффективно контролировать ценовую политику и обеспечить доступность лекарств для украинцев.

По словам представителей аптечного бизнеса, урегулирование вопроса маркетинговых услуг позволит восстановить здоровую конкуренцию на рынке, что в результате должно привести к снижению цен на лекарства. Особенно это касается тех категорий препаратов, где есть много аналогов.

Ожидается, что в ближайшее время Минздрав представит обновленный подход к регулированию маркетинговых договоров, который сохранит прозрачность рынка, но одновременно позволит аптекам работать рентабельно и конкурировать между собой за клиента. Большинство иностранных производителей могут адаптировать свои ценовые предложения к платежеспособности украинского потребителя, а восстановленная конкуренция между аптеками будет стимулировать дальнейшее снижение цен.

Минздрав признает, что некоторые шаги реформы нужно изменить. Игроки рынка ожидают дальнейшего сотрудничества, которое учтет потребности всех участников рынка – производителей, поставщиков, аптек и особенно пациентов.