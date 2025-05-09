Скасування маркетингових договорів, яке мало б знизити ціни на ліки, насправді лише загальмувало розвиток фармринку та зробило багато аптек нерентабельними, інформує 24 Канал. Зниження цін торкнулося лише переліку топ-100 препаратів, тоді як один з найбільших вітчизняних виробників отримав можливість значно збільшити свої прибутки.

Буде цікаво Майже 2 мільйони гривень: Держпродспоживслужба виявила порушення ціноутворень на ліки

Деякі виробники українські, на жаль, за період повномасштабного вторгнення більше ніж у 2 рази підняли ціни,

– підтверджує причину високих цін на ліки в аптеках Едем Адаманов, заступник Міністра охорони здоров'я України.

Найважливіший висновок, якого дійшло Міністерство охорони здоров'я після аналізу ситуації, – це визнання важливості маркетингових послуг для ефективного функціонування фармацевтичного ринку. Наразі, завдяки професіоналізму МОЗ, формується новий підхід до регулювання маркетингових договорів, який має врахувати інтереси всіх гравців ринку, в першу чергу споживачів.

Як показав досвід останніх місяців, скасування маркетингових договорів не призвела до очікуваного зниження цін. Натомість це ускладнило роботу аптечних ритейлерів, зробивши аптеки нерентабельними.

Завдяки консолідованій роботі МОЗ, уряду та Офісу Президента вдалося оперативно проаналізувати перші результати реформи та виявити її слабкі місця. Позитивним є те, що влада демонструє готовність до діалогу та коригування курсу реформ на основі реальних даних, а не теоретичних припущень. Завдяки запуску медичної реформи та обмеженню націнок дистриб'юторів і аптек на ринку буде скасована максимальна ціна на лікарські засоби. Це один із ключових механізмів, який дозволить ефективно контролювати цінову політику та забезпечити доступність ліків для українців.

За словами представників аптечного бізнесу, врегулювання питання маркетингових послуг дозволить відновити здорову конкуренцію на ринку, що в результаті має призвести до зниження цін на ліки. Особливо це стосується тих категорій препаратів, де є багато аналогів.

Очікується, що найближчим часом МОЗ представить оновлений підхід до регулювання маркетингових договорів, який збереже прозорість ринку, але водночас дозволить аптекам працювати рентабельно і конкурувати між собою за клієнта. Більшість іноземних виробників можуть адаптувати свої цінові пропозиції до платоспроможності українського споживача, а відновлена конкуренція між аптеками стимулюватиме подальше зниження цін.

МОЗ визнає, що деякі кроки реформи потрібно змінити. Гравці ринку очікують на подальшу співпрацю, яка врахує потреби всіх учасників ринку – виробників, постачальників, аптек і особливо пацієнтів.