Суд Франции оштрафовал одну из крупнейших фармацевтических компаний страны Servier на 2,7 миллиона евро, признав ее виновной в обмане и непредумышленном убийстве из-за лекарства от диабета Mediator, которое стало причиной смерти около 2 тысяч человек.

Как сообщает издание, суд установил, что компания скрыла потенциально смертельные побочные эффекты.

Кроме того, как пишет СМИ, бывший исполнительный директор Servier Жан-Филипп Сета был приговорен к четырем годам тюремного заключения условно, а французское агентство по лекарственным средствам было оштрафовано на 303 тысячи евро.

Издание отмечает, что препарат Mediator был зарегистрирован как средство для лечения диабета, но его широко прописывали как средство для подавления аппетита, чтобы помочь людям похудеть. Его активное химическое вещество известно как Benfluorex.

По данным министерства здравоохранения Франции, применения Mediator вызвало повреждение сердечного клапана, в результате чего погибли не менее 500 человек, однако, как показывает The Guardian, по данным других исследований, число погибших составляет около 2 тысяч. Еще тысячи пациентов, принимавших этот препарат, получили серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы.

"Несмотря на то, что они знали о рисках, которым подвергали людей в течение многих лет, они (Servier – ред.) никогда не предпринимали необходимых мер и виноваты в обмане", – заявила председатель уголовного суда Сильви Даунис.

Напомним, ранее словенского фармгиганта KRKA обвинили в том, что компания больше 10 лет занималась подкупом врачей в Румынии.

По данным СМИ, компания выплачивала врачам около 10% от стоимости выписанных рецептов. Благодаря такой схеме KRKA резко повысила продажи, а государство закупало препараты компании на сумму в несколько миллионов евро в год.

В 2014 году Еврокомиссия оштрафовала на 427,7 млн евро несколько фармацевтических компаний, уличенных в монопольном сговоре. По данным Еврокомиссии, компании KRKA, Lupin, Teva, Matrix и Niche/Unichem договорились с французским фармгигантом Servier. Участники соглашения пообещали повременить с выпуском генерических препаратов от давления, которые конкурировали бы с оригинальным препаратом "Периндоприл". В результате KRKA заплатила 10 млн евро штрафа.