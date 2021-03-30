Суд Франції оштрафував одну з найбільших фармацевтичних компаній країни Servier на 2,7 мільйона євро, визнавши її винною в обмані і ненавмисному вбивстві через ліки від діабету Mediator, яке стало причиною смерті близько 2 тисяч осіб.

Як повідомляє видання, суд встановив, що компанія приховала потенційно смертельні побічні ефекти.

Крім того, як пише ЗМІ, колишній виконавчий директор Servier Жан-Філіп Сета був засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення умовно, а французьке агентство з лікарських засобів було оштрафовано на 303 тисячі євро.

Видання зазначає, що препарат Mediator був зареєстрований як засіб для лікування діабету, але його широко прописували як засіб для придушення апетиту, щоб допомогти людям схуднути. Його активна хімічна речовина відома як Benfluorex.

За даними міністерства охорони здоров'я Франції, застосування Mediator викликало пошкодження серцевого клапана, в результаті чого загинуло не менше 500 осіб, проте, як показує The Guardian, за даними інших досліджень, число загиблих складає близько 2 тисяч. Ще тисячі пацієнтів, які приймали цей препарат, отримали серйозні захворювання серцево-судинної системи.

"Не дивлячись на те, що вони знали про ризики, яким піддавали людей протягом багатьох років, вони (Servier – ред.) ніколи не вживали необхідних заходів і тому винні в обмані", – заявила голова кримінального суду Сільві Дауніс.

Нагадаємо, раніше словенського фармгіганта KRKA звинуватили в тому, що компанія більше 10 років займалася підкупом лікарів в Румунії.

За даними ЗМІ, компанія виплачувала лікарям близько 10% від вартості виписаних рецептів. Завдяки такій схемі KRKA різко підвищила продажу, а держава закуповувала препарати компанії на суму кілька мільйонів євро в рік.

У 2014 році Єврокомісія оштрафувала на 427,7 млн євро кілька фармацевтичних компаній, викритих у монопольній змові. За даними Єврокомісії, компанії KRKA, Lupin, Teva, Matrix і Niche/Unichem домовилися з французьким фармгігантом Servier. Учасники угоди пообіцяли почекати з випуском генеричних препаратів від тиску, які конкурували б з оригінальним препаратом "Периндоприл". В результаті KRKA заплатила 10 млн євро штрафу.