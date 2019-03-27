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      Федерация защиты прав водителей объявила о поддержке Юрия Деревянко на пост Президента

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      Юрий Деревянко
      Юрий Деревянко / Фото из открытых источников

      Кандидат в Президенты Украины от партии "ВОЛЯ" Юрий Деревянко и общественная организация "Международная федерация защиты прав водителей" подписали Меморандум о взаимодействии и поддержке.

      Федерация объявила о поддержке кандидата на пост Президента Юрия Деревянко. А Деревянко обязался выполнить условия Меморандума-договора, а в случае его невыполнения – добровольно подать в отставку с поста Президента Украины.

      Стороны договорились о сотрудничестве с целью отмены позорной и противозаконной практики обвинения и привлечения к ответственности водителей в случае ДТП по надуманным умозаключениям полиции и суда и возврата водителям презумпции невиновности.

      Также стороны будут совместно работать над, тем чтобы водители имели возможности обжаловать судебные решения относительно дорожно-транспортных происшествий в Верховном Суде и получали возмещение материального и морального вреда за неудовлетворительное состояние дорог, а также за нарушение нормативных сроков дорожно-ремонтных работ.

      Председатель Федерации защиты прав водителей правозащитник Владимир Кушнир подчеркнул, что из всех кандидатов в Президенты только Юрий Деревянко реально защищает права автомобилистов.

      "Деревянко делает это не на словах, а на деле, в отличие от всех других кандидатов в президенты", – подчеркнул Владимир Кушнир.

      Меморандум-договор открыт для подписания другими общественными организациями, общественными деятелями, политическими партиями, отдельными политиками, депутатами всех уровней и всеми неравнодушными гражданами, которые готовы отстаивать права водителей как участников дорожного движения и стремятся построения в нашей стране демократического правового общества.

      Напомним, Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Авто Авто на еврономерах Юрий Деревянко
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