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      Федерація захисту прав водіїв оголосила про підтримку Юрія Дерев’янка на пост Президента

      61 Читать новость на русском
      Юрій Дерев’янко
      Юрій Дерев’янко / Фото з відкритих джерел

      Кандидат в Президенти України від партії "ВОЛЯ" Юрій Дерев’янко та громадська організація "Міжнародна федерація захисту прав водіїв" підписали Меморандум про взаємодію та підтримку.

      Федерація оголосила про підтримку кандидата на пост Президента Юрія Дерев’янка. А Дерев’янко зобов’язався виконати умови Меморандуму-договору, а у разі його невиконання – добровільно подати у відставку з поста Президента України.

      Сторони домовились співпрацю з метою скасування ганебної та протизаконної практики обвинувачення і притягнення до відповідальності водіїв у випадку ДТП за надуманими умовиводами поліції і суду та повернення водіям презумпції невинуватості.

      Також сторони спільно працюватимуть над, тим щоб водії мали можливості оскаржувати судові рішення по дорожньо-транспортних пригодах у Верховному Суді та отримували відшкодування матеріальної та моральної шкоди за незадовільний стан доріг, а також через порушення нормативних строків дорожньо-ремонтних робіт.

      Голова Федерації захисту прав водіїв правозахисник Володимир Кушнір підкреслив, що з усіх кандидатів в Президенти лише Юрій Дерев’янко реально захищає права автомобілістів.

      "Дерев’янко робить це не на словах, а на ділі, на відміну від усіх інших кандидатів президенти", – підкреслив Володимир Кушнір.

      Меморандум-договір є відкритим для підписання іншими громадськими організаціями, громадськими діячами, політичними партіями, окремими політиками, депутатами всіх рівнів та усіма небайдужими громадянами, які готові відстоювати права водіїв як учасників дорожнього руху та прагнуть побудови в нашій державі демократичного правового суспільства.

      Нагадаємо, Дерев’янко зареєстрував в парламенті законопроекти №9518 та №9519 щодо спрощення оподаткування транспортних засобів та встановлення ставки оподаткування 10% від вартості автомобіля.

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      Теги: Новини політики Авто Юрій Дерев’янко Авто на єврономерах
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