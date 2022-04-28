Соответствующий законопроект сенатора Альваро Диаса, который признает Голодомор геноцидом украинского народа, был одобрен во время заседания Федерального Сената 26 апреля.

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Законопроект был одобрен единогласно. Следующим этапом станет голосование в Палате Депутатов Национального Конгресса Бразилии.

В Бразилии будет День памяти жертв Голодомора

Законопроект предусматривает, что четвертая суббота ноября в Бразилии станет Днем памяти жертв Голодомора.

Президент Сената Родриго Пачеко выступил в поддержку этого проекта и осудил войну России против Украины.

Мы с самого начала осуждаем это вторжение, мы осуждаем эту войну и решительно отвергаем ее, мы солидарны с украинским народом. В рамках наших возможностей, как Федеральный Сенат и Национальный Конгресс, мы будем на стороне украинского народа,

– заявил он.

Докладчик проекта сенатор Ориовисто Гимарайнш отметил, что Голодомор был одним из определяющих моментов 20-го века и признание его геноцидом "необходимо для того, чтобы пролить свет на историю, способствовать уважению прав человека и помочь предотвратить подобные катастрофы в будущем".

Тех, кто пытался сохранить пищу, наказывали, убивали или отправляли в трудовые лагеря. Масштабные конфискационные кампании, ограничения на иностранную помощь и запрет собирать продукты, которые перегнивали на полях, еще больше увеличили смертность,

– рассказал автор законопроекта Альваро Диас.

Признание Голодомора геноцидом в мире

В ноябре 2006 года Верховная Рада приняла закон "О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине" и официально установила Голодомор геноцидом украинского народа.

Канадский исследователь украинского происхождения Любомир Луцюк объяснял, что многие страны не признают Голодомор геноцидом из-за страха обидеть Москву. Но после полномасштабного вторжения России в Украину мир начинает отказываться от российской газовой иглы и все чаще называет вещи своими именами. Недавно к странам, признавшим Голодомор геноцидом украинцев, присоединилась Чехия.

Страны, признавшие Голодомор геноцидом (без учета Чехии и Бразилии)/ Инфографика 24 канала

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