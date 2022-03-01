Министр цифровой трансформации выразил компании благодарность за поддержку Украины в очень сложное время — страшную войну с Россией.

К теме Google Maps приостанавливает показ живого трафика и популярных мест в Украине

Что Google уже сделал для Украины

Включили уведомление SOS на сайте "Поиск" по всей Украине. Когда люди ищут информацию об эвакуации, видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев.

Отключили некоторые функции Google Maps в Украине с целью обеспечения безопасности граждан.

Автоматически усилили защиту аккаунтов Google для украинцев.

Выделили 15 миллионов долларов на помощь Украине, а также прямые гранты и рекламные кредиты.

Сражаются с медиа, занимающимися пропагандой и дезинформацией.

Ранее компания заблокировала в сервисе Google Maps в Украине две функции, предоставляющие информацию пользователям в режиме реального времени:

показ живого трафика (некоторые исследователи использовали его для наблюдения за ситуацией на расстоянии),

показ популярных мест (она показывает, насколько популярно место может быть в определенный момент времени).

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