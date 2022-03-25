Министерство цифровой трансформации ускоряет цифровую блокаду России. об этом в интервью рассказал министр Михаил Федоров.

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"Цифровая блокада" заставит россиян выйти на протесты

Казалось бы, Михаил Федоров и вся его команда давят на иностранные компании с помощью соцсетей. Но нет, ведь это лишь вершина айсберга. На самом деле в министерстве проводят множество Zoom-встреч, присылают электронные письма, а также общаются с руководством и сотрудниками компаний. Все это делается для того, чтобы "цифровая блокада" продолжала работать.

Он подчеркнул, что главная ее задача – пробудить активных людей в России. Они либо покинут страну из-за невозможности зарабатывать в ней деньги, либо выйдут на протест. Или же просто выскажут свое мнение о том, что на самом деле делает страна-агрессор в Украине.

Михаил Федоров пытается достучаться до тех россиян, которые развивают цифровую экономику. Он хочет донести им, что санкции против России просто сделают невозможным работу в стране-агрессоре. Мол, они не смогут ни купить себе новый MacBook, ни получить деньги за работу через PayPal или Payoneer.

IТ-специалисты либо будут покидать Россию, либо спрашивать руководство, зачем оно их убивает,

– подчеркнул он.

Министр отметил, что его команда не сдастся просто так. Она будет давить до конца, пока Россия не попадет в тотальную "цифровую блокаду" и не загонит себя в тупик.

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