На такую ​​генерацию не стоит надеяться. Такое мнение в трансляции с Алексеем Печием высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Интересно Байден, наследуя Трампа, видит угрозу в Китае, а не в России, – Фейгин

Объединение оппозиции не превратит ее в мощную силу

По его словам, фронтменами оппозиции являются либералы, которые не сумели ничего достичь за 20 лет. Мощности от их объединения не будет.

Я считаю, что им объединяться нет смысла. Ведь это не усилит их и не превратит в мощную силу, которая "сметет" путинский режим,

– отметил Фейгин.

Он отметил, что либералы попали в ловушку личной программы: мирного перехода от путинизма к демократии. Оказалось, что реализация такого плана в России невозможна.

Кто может заменить генерацию либералов

Необходимо говорить, как считает российский правозащитник, о другой группе политиков, которая может возникнуть на пространстве гражданского сообщества России.

"Она сможет пройти дальше (в своих действиях – 24 канал), чем то, что сделали либералы. Новые силы должны появиться совсем другого качества, которые смогут справиться с такой системой", – добавил Фейгин.

Полная трансляция с Фейгиным: смотрите видео