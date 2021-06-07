На таку генерацію не варто надіятись. Таку думку у трансляції з Олексієм Печієм висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

Цікаво Байден, наслідуючи Трампа, бачить загрозу в Китаї, а не в Росії, – Фейгін

Об'єднання опозиції не перетворить її на потужну силу

За його словами, фронтменами опозиції є ліберали, які не зуміли нічого досягнути за 20 років. Потужності від їхнього об'єднання не буде.

Я вважаю, що їм об'єднуватися немає сенсу. Адже це не посилить їх і не перетворить на потужну силу, яка "змете" путінський режим,

– наголосив Фейгін.

Він зауважив, що ліберали потрапили у пастку особистої програми: мирного переходу від путінізму до демократії. Виявилось, що реалізація такого плану в Росії неможлива.

Хто може замінити генерацію лібералів

Потрібно говорити, як вважає російський правозахисник, про іншу групу політиків, яка може виникнути на просторі громадянської спільноти Росії.

"Вона зможе пройти далі (у своїх діях – 24 канал), ніж те, що зробили ліберали. Нові сили повинні з'явитись зовсім іншої якості, які зможуть впоратись з такою системою", – додав Фейгін.

Повна трансляція з Фейгіним: дивіться відео