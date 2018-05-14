Фейгин считает незаконным лишение его статуса адвоката

Защитник украинского политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин подал иск в адвокатскую палату Москвы в Хамовнический суд российской столицы. В нем он просит признать незаконным решение о лишении его статуса адвоката.

Об этом Фейгин заявил в комментарии РБК.

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Я могу обжаловать только порядок принятия такого решения. Первая жалоба по моим публикациям в Twitter была подана 25 июля 2017 года, и она была отклонена. Затем жалобу повторно подал Минюст, зарегистрировав свое представление 30 октября,

– отметил он.

Фейгин пояснил, что жалобу на одно и то же нарушение повторно подавать нельзя и ее могут зарегистрировать только после первого обращения.

"Но, нарушая кодекс профессиональной этики, палата рассмотрела жалобу 25 апреля, через полгода после регистрации повторной жалобы Минюстом. Всего максимум на рассмотрение жалобы дают полгода, и этот срок истек еще в январе", – отметил защитник украинского политзаключенного.

Напомним, вечером 24 апреля стало известно, что в России лишили статуса адвоката Марка Фейгина, который был защитником Надежды Савченко, а сейчас защищает в российском суде украинского журналиста Романа Сущенко. По словам Фейгина, за лишением его адвокатского статуса стоит администрация президента России.