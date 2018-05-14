Фейгін вважає незаконним позбавлення його статусу адвоката

Захисник українського політв'язня Романа Сущенка Марк Фейгін подав позов до адвокатської палати Москви у Хамовнічеський суд російської столиці. У ньому він просить визнати незаконним рішення про позбавлення його статусу адвоката.

Про це Фейгін заявив у коментарі РБК.

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Я можу оскаржити лише порядок прийняття такого рішення. Перша скарга за моїми публікаціями в Twitter була подана 25 липня 2017 року, і вона була відхилена. Потім скаргу повторно подав Мін'юст, зареєструвавши своє подання 30 жовтня,

– зазначив він.

Фейгін пояснив, що скаргу щодо одного і того ж порушення повторно подавати не можна і її можуть зареєструвати тільки після першого звернення.

"Але, порушуючи кодекс професійної етики, палата розглянула скаргу 25 квітня, через півроку після реєстрації повторної скарги Мін'юстом. Всього максимум на розгляд скарги дають півроку, і цей термін закінчився ще в січні", – наголосив захисник українського політв'язня.

Нагадаємо, ввечері 24 квітня стало відомо, що у Росії позбавили статусу адвоката Марка Фейгіна, який був захисником Надії Савченко, а зараз захищає у російському суді українського журналіста Романа Сущенка. За словами Фейгіна, за позбавленням його адвокатського статусу стоїть адміністрація президента Росії.