Экс-командующий американской армии в Европе генерал Ходжес в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал о контроле со стороны США за поставкой оружия и оборудования для других стран. По словам Ходжеса, есть строгая отчетность.

Заметьте Продолжат ли США поддерживать Украину после промежуточных выборов, – генерал Ходжес

Американцы хотят, чтобы за поставкой оружия был надлежащий контроль. Люди переживают после того, как Штаты потеряли много оборудования в Ираке и Афганистане.

В Штатах точно знают, что Украина использует все оружие, которое ей предоставляют. И делает это максимально эффективно. Ходжес признался: у него нет никаких причин беспокоиться.

Тем временем фейки Кремля генерал назвал "бессодержательными сообщениями".

Украина использует абсолютно все, что ей дают максимально эффективно. То есть я за это вообще не переживаю,

– заявил Ходжес.

Обратите внимание! Полное интервью с Ходжесом читайте по ссылке.

СМИ сообщили об инспекции оружия

СМИ сообщили, что США проверяют обращение западного оружия в Украине на местах. Для этого прибыли американские военные. Пока неизвестно, на каких локациях осуществляется инспекция. В то же время СМИ заверили, что проверка проходит там, где позволяет безопасность.

По состоянию на ноябрь уже провели несколько проверок. Результаты – положительные. В США заявили, что "украинские чиновники были прозрачными по распределению оружия и поддерживали проверки".

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