Для таких инспекций в Украину прибыло небольшое количество американских военных. Об этом издание сообщило со ссылкой на источники в Пентагоне.

На тему Немецкая IRIS-T отработала со 100% результатом во время массированного удара, – Воздушные силы

Едут ли военные США на передовую

Где именно проходят инспекции и близко ли это к линии фронта – неизвестно. В Пентагоне отметили, что американский персонал не может проводить проверки вблизи линии фронта. Но при этом военные едут туда, где разрешают условия безопасности.

В общей сложности проверок было уже несколько. Их проводят атташе по вопросам обороны США и командой Управления оборонного сотрудничества США в Киеве.

По словам чиновника, украинские чиновники были прозрачными относительно распределения оружия и поддерживали проверки,

– говорится в сообщении.

Зачем Пентагон делает проверки

Недавно Госдеп объявил, что предоставляемое Украине оружие ни в коем случае не должно оказаться в руках российской армии или других экстремистских групп. Россияне могут использовать вооружение против Украины или же придумать провокацию под фальшивым флагом. Так что, собственно, для этого и ввели проверки.

Читайте также Дело за партнерами: ВСУ отобрали пилотов, готовых учиться летать на современных истребителях

Ранее у конгрессменов было много вопросов относительно того, как Администрация ведет учет миллиардам долларов, на которые закупают оружие для Украины. В то же время, у президента США Джо Байдена не хотели подробно все расписывать, чтобы не помочь потенциальным контрабандистам придумать методы отклонения.

В то же время в Госдепе отметили, что огромный спрос Украины на оружие препятствует распространению его на черном рынке.

Это может вас заинтересовать – сколько дронов осталось у Путина: видео