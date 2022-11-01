Для таких інспекцій в Україну прибула невелика кількість американських військових. Про це видання повідомило з посиланням на джерела в Пентагоні.

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Чи їдуть військові США на передову

Де саме відбуваються інспекції і чи близько це до лінії фронту – невідомо. У Пентагоні зазначили, що американський персонал не може проводити перевірки поблизу лінії фронту. Але при цьому військові їдуть туди, де дозволяють умови безпеки.

Загалом перевірок було вже декілька. Їх проводять аташе з питань оборони США та командою Управління оборонного співробітництва США у Києві.

Наразі, за словами посадовця, українські чиновники були прозорими щодо розподілу зброї та підтримували перевірки,

– мовиться у повідомленні.

Для чого Пентагон робить перевірки

Нещодавно Держдеп оголосив, що зброя, яку надають Україні, в жодному разі не повинна опинитися у руках російської армії або інших екстремістських груп. Росіяни можуть використати озброєння проти України або ж вигадати провокацію під фальшивим прапором. То ж, власне, для цього й запровадили перевірки.

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Раніше у конгресменів було багато питань щодо того як Адміністрація обліковує мільярди доларів, на які закуповують зброю для України. Водночас у президента США Джо Байдена не хотіли детально все розписувати, щоб не допомогти потенційним контрабандистам вигадати методи відхилення.

Водночас у Держдепі зазначили, що величезний попит України на зброю перешкоджає розповсюдженню її на чорному ринку.

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