Чтобы оправдать собственные военные преступления, россияне придумали новый фейк. Заявляют, что якобы обстрел вокзала ракетой с циничной надписью "за детей" осуществили сами Вооруженные силы Украины.

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Оккупанты перекрутили материал журналиста о ракете из Краматорска

Так, пропагандисты распространяют информацию, якобы итальянский журналист из TG7 по бортовому номеру выявил, что ракета, которая атаковала Краматорск, "украинская".

То, что пишут росСМИ об "украинской" ракете в Краматорске / Фото из фейсбука Генштаба ВСУ

Вероятно, они надеялись, что никто не поймет, что на самом деле говорит журналист на итальянском языке.

Однако в оригинале никаких слов о номерах нет и журналист четко говорит, что ракета – российская.

Это была причина ужаса в Краматорске. Бомба с надписью... Именно так. На русском. За детей. Режиссер, именно эта бомба. На ней еще надпись белой краской,

– говорится в фрагменте.

Итальянский журналист говорит, что ракета российская: видео

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