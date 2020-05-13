Фейк и ложь, – Шмыгаль резко ответил на слухи о запрете украинцам ехать на заработки

Недавно появилась информация о том, что Украина якобы будет блокировать выезд работников за границу. Однако официальных запретов ни МИД, ни любое другое ведомство не принимало. Премьер-министр подчеркнул, что Кабмин также не устанавливал никаких ограничений для украинских заробитчан.

Более того, информацию об ограничении выезда Шмыгаль назвал фейком и ложью. Об этом премьер сказал во время "Часа вопросов к Правительству", передает 24 канал.

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Зато Шмыгаль пояснил, что сейчас продолжаются переговоры с правительствами европейских стран, чтобы обеспечить социальные гарантии для украинских работников в случае их выезда на сезонные работы.

Относительно ограничения выезда – это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливал,

– заявил Шмигаль.

Что говорит украинская власть

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу. Однако есть условие – страна-заказчик обязана предоставить контракт на работу минимум на три месяца.

МИД Украины также не принимало запрета на выезд сезонных рабочих. Поэтому украинцы имеют возможность ездить на заработки за границу. Однако для выезда нужно решить множество логистических проблем.

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Что известно о ситуации с украинскими заробитчанами

Власти европейских стран обращаются к Украине относительно работников на сезонные сельскохозяйственные работы. В правительстве уверяют, что не ограничивают украинских заробитчан, а лишь пытаются скоординировать движение мигрантов.

Правительство убеждено, что следует рассматривать каждый такой запрос отдельно. Решение принимать на основе эпидемиологической ситуации в конкретной стране и соблюдения определенных условий.

В целом Кабмин разработал 5 этапов выхода из карантина, однако об открытии границ информации в плане правительства нет.



Где можно пересечь границу Украины / Инфографика 24 канала