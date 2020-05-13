Фейк і брехня, – Шмигаль різко відповів на чутки про заборону українцям їхати на заробітки

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Україна нібито блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак офіційних заборон ані МЗС, ані будь-яке інше відомство не ухвалювало. Прем'єр-міністр наголосив, що Кабмін також не встановлював жодних обмежень для українських заробітчан.

Ба більше, інформацію про обмеження виїзду Шмигаль назвав фейком і брехнею. Про це прем'єр сказав під час "Години запитань до Уряду", передає 24 канал.

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Натомість Шмигаль пояснив, що зараз тривають переговори з урядами європейських країн, щоб забезпечити соціальні гарантії для українських працівників у разі їх виїзду на сезонні роботи.

Щодо обмеження виїзду – це фейк і брехня. Ніяких обмежень уряд не встановлював,

– заявив Шмигаль.

Що каже українська влада

Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак є умова – країна-замовник зобов'язана надати контракт на роботу щонайменше на три місяці.

МЗС України також не ухвалювало заборони на виїзд сезонних робітників. Тому українці мають можливість їздити на заробітки за кордон. Однак для виїзду потрібно вирішити велику кількість логістичних проблем.

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Що відомо про ситуацію з українськими заробітчанами

Влада європейських країн звертається до України щодо працівників на сезонні сільськогосподарські роботи. В уряді запевняють, що не обмежують українських заробітчан, а лише намагаються скоординувати рух мігрантів.

Уряд переконаний, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.

Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.



Де можна перетнути кордон України / Інфографіка 24 каналу