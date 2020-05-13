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Фейк і брехня, – Шмигаль різко відповів на чутки про заборону українцям їхати на заробітки

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Заборона українцям їхати на заробітки: Шмигаль назвав фейком
Шмигаль різко відповів на чутки про заборону українцям їхати на заробітки / Getty Images

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Україна нібито блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак офіційних заборон ані МЗС, ані будь-яке інше відомство не ухвалювало. Прем'єр-міністр наголосив, що Кабмін також не встановлював жодних обмежень для українських заробітчан.

Ба більше, інформацію про обмеження виїзду Шмигаль назвав фейком і брехнею. Про це прем'єр сказав під час "Години запитань до Уряду", передає 24 канал.

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Натомість Шмигаль пояснив, що зараз тривають переговори з урядами європейських країн, щоб забезпечити соціальні гарантії для українських працівників у разі їх виїзду на сезонні роботи.

Щодо обмеження виїзду – це фейк і брехня. Ніяких обмежень уряд не встановлював,
– заявив Шмигаль.

Що каже українська влада

  • Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак є умова – країна-замовник зобов'язана надати контракт на роботу щонайменше на три місяці.
  • МЗС України також не ухвалювало заборони на виїзд сезонних робітників. Тому українці мають можливість їздити на заробітки за кордон. Однак для виїзду потрібно вирішити велику кількість логістичних проблем.

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Що відомо про ситуацію з українськими заробітчанами

  • Влада європейських країн звертається до України щодо працівників на сезонні сільськогосподарські роботи. В уряді запевняють, що не обмежують українських заробітчан, а лише намагаються скоординувати рух мігрантів.
  • Уряд переконаний, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.
  • Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.

Де можна перетнути кордон України
Де можна перетнути кордон України / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України МЗС України Володимир Зеленський Заробітчани Новини політики
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