В АО "Объединенная горно-химическая компания" назвали дезинформацией данные о продаже компанией титанового концентрата предприятию "Крымский Титан".

В пресс-службе ОГХК отметили, что информационные атаки на ОГХК имеют за цель помешать приватизации предприятия, которая не имеет каких-либо хозяйственных отношений с компаниями, расположенными на территории временно оккупированного Крыма.

Менеджмент АО "ОГХК" назвал обвинения в торговле со страной-агрессором сфабрикованными. Договор о поставках ильменита якобы в Крым был заключен между АО "ОГХК" и немецким контрагентом. И.о. председателя правления АО "ОГХК" Питер Дэвис отметил, что контракт реализован обеими сторонами в полном объеме, контрагент выполнил все взятые на себя финансовые обязательства.

"Реализация данной продукции принесла на 10 млн грн больше по сравнению с договорами, подписанными предыдущим руководством. При том, по сравнению с подписанными старым менеджментом договорами, отсрочка оплаты сокращена со 120 до 15 дней", – комментирует контракт Дэвис.

Дэвис заявил, что дезинформационная кампания против ОГХК проплачена лицами, желающими дестабилизировать предприятие и помешать процессу подготовки к его приватизации.

Отметим, в состав ОГХК входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК. ОГХК входит в перечень объектов большой приватизации. Активы ОГХК по итогам 2018 года оценены в 3,4 млрд грн.