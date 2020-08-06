В АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" назвали дезінформацією дані про продаж компанією титанового концентрату підприємству "Кримський Титан".

У пресслужбі ОГХК відзначили, що інформаційні атаки на ОГХК мають на меті перешкодити приватизації підприємства, яке не має будь-яких господарських відносин з компаніями, розташованими на території тимчасово окупованого Криму.

Менеджмент АТ "ОГХК" назвав звинувачення в торгівлі з країною-агресором сфабрикованими. Договір про постачання ільменіту нібито в Крим був укладений між АТ "ОГХК" і німецьким контрагентом. Т.в.о. голови правління АТ "ОГХК" Пітер Девіс зазначив, що контракт реалізований обома сторонами в повному обсязі, контрагент виконав всі взяті на себе фінансові зобов'язання.

"Реалізація даної продукції принесла на 10 млн грн більше в порівнянні з договорами, підписаними попереднім керівництвом. При тому, в порівнянні з підписаними старим менеджментом договорами, відстрочка оплати скорочена з 120 до 15 днів", – коментує контракт Девіс.

Девіс заявив, що дезінформаційна кампанія проти ОГХК проплачена особами, які бажають дестабілізувати підприємство і перешкодити процесу підготовки до його приватизації.

Відзначимо, до складу ОГХК входять Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК. ОГХК входить до переліку об'єктів великої приватизації. Активи ОГХК за підсумками 2018 року оцінені в 3,4 млрд грн.