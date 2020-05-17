Фейк об изнасиловании американки на Донбассе: как луганские боевики распространили ложь о ВСУ

Сепаратистские СМИ в ОРЛО 16 мая цинично распространили фейк о якобы изнасиловании украинскими военными фотографа из США Туэры Блатти. Сама американка назвала это бредом и опровергла ложь.

Туэра Блатти на своей фейсбук-странице рассказала, что уже давно не была на Востоке Украины. По ее словам, все украинские военные, с которыми она работала – звездные солдаты.

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Эта информация – полная ерунда. Если говорить словам президента США – это фейковые новости. Я не была в зоне боевых действий на Донбассе несколько месяцев,

– отметила фотокорреспондентка.

Как боевики распространили фейк

Так называемая милиция "ЛНР" и ряд их медиаресурсов сообщили, что украинские военные разведроты двадцать пятой бригады близ Станицы Луганской якобы изнасиловали Туэру Блатти.

После этого они якобы "готовили инсценировку" минометного обстрела, чтобы скрыть следы преступления.

Террористы убеждали, что украинские нацгвардейцы якобы даже готовились убить гражданку США, чтобы "скрыть преступление".

Что известно о Туэре Блатти?Она американская фотограф, которая с 2018 года освещала войну Украины с Россией в Донбассе.



Блатти ранее представила фотопроект "Фронт – мирная жизнь: Украинские революционеры забытой войны", который обнародовали в Украинском Институте Америки.

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