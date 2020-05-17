Фейк об изнасиловании американки на Донбассе: как луганские боевики распространили ложь о ВСУ
Сепаратистские СМИ в ОРЛО 16 мая цинично распространили фейк о якобы изнасиловании украинскими военными фотографа из США Туэры Блатти. Сама американка назвала это бредом и опровергла ложь.
Туэра Блатти на своей фейсбук-странице рассказала, что уже давно не была на Востоке Украины. По ее словам, все украинские военные, с которыми она работала – звездные солдаты.
К теме Пророссийские боевики в Кадиевке жестоко убивают людей: есть как минимум три массовых захоронения
Эта информация – полная ерунда. Если говорить словам президента США – это фейковые новости. Я не была в зоне боевых действий на Донбассе несколько месяцев,
– отметила фотокорреспондентка.
Как боевики распространили фейк
- Так называемая милиция "ЛНР" и ряд их медиаресурсов сообщили, что украинские военные разведроты двадцать пятой бригады близ Станицы Луганской якобы изнасиловали Туэру Блатти.
- После этого они якобы "готовили инсценировку" минометного обстрела, чтобы скрыть следы преступления.
- Террористы убеждали, что украинские нацгвардейцы якобы даже готовились убить гражданку США, чтобы "скрыть преступление".
Что известно о Туэре Блатти?Она американская фотограф, которая с 2018 года освещала войну Украины с Россией в Донбассе.
Блатти ранее представила фотопроект "Фронт – мирная жизнь: Украинские революционеры забытой войны", который обнародовали в Украинском Институте Америки.
Актуально Оккупанты на Донбассе снова пробили дно: как выглядит их "учебник по истории" – фото