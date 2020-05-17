Фейк про зґвалтування американки на Донбасі: як луганські бойовики поширили брехню про ЗСУ
Сепаратистські ЗМІ в ОРЛО 16 травня цинічно розповсюдили фейк про нібито зґвалтування українськими військовими фотографки зі США Туери Блатті. Сама американка назвала це нісенітницею і спростувала брехню.
Туера Блатті на своїй фейсбук-сторінці розповіла, що вже давно не була на Сході України. За її словами, всі українські військові, з якими вона працювала – зіркові солдати.
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Ця інформація – повна нісенітниця. Якщо говоити словами президента США – це фейкові новини. Я не була в зоні бойових дій на Донбасі декілька місяців,
– наголосила фотокореспондентка.
Як бойовики розповсюдили фейк
- Так звана міліція "ЛНР" та низка їхніх медіаресурсів повідомили, що українські військові розвідроти 25-ої бригади поблизу Станиці Луганської нібито зґвалтували Туеру Блатті.
- Після цього вони буцімто "готували інсценування" мінометного обстрілу, аби приховати сліди злочину.
- Терористи переконували, що українські нацгвардійці начебто навіть готувалися вбити громадянку США, аби "приховати злочин".
Що відомо про Туеру Блатті? Вона американська фотографка, яка з 2018 року висвітлювала війну України з Росією на Донбасі.
Блатті раніше презентувала фотопроєкт "Фронт – мирне життя: Українські революціонери забутої війни", який оприлюднили в Українському Інституті Америки.
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