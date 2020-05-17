Фейк про зґвалтування американки на Донбасі: як луганські бойовики поширили брехню про ЗСУ

Сепаратистські ЗМІ в ОРЛО 16 травня цинічно розповсюдили фейк про нібито зґвалтування українськими військовими фотографки зі США Туери Блатті. Сама американка назвала це нісенітницею і спростувала брехню.

Туера Блатті на своїй фейсбук-сторінці розповіла, що вже давно не була на Сході України. За її словами, всі українські військові, з якими вона працювала – зіркові солдати.

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Ця інформація – повна нісенітниця. Якщо говоити словами президента США – це фейкові новини. Я не була в зоні бойових дій на Донбасі декілька місяців,

– наголосила фотокореспондентка.

Як бойовики розповсюдили фейк

Так звана міліція "ЛНР" та низка їхніх медіаресурсів повідомили, що українські військові розвідроти 25-ої бригади поблизу Станиці Луганської нібито зґвалтували Туеру Блатті.

Після цього вони буцімто "готували інсценування" мінометного обстрілу, аби приховати сліди злочину.

Терористи переконували, що українські нацгвардійці начебто навіть готувалися вбити громадянку США, аби "приховати злочин".

Що відомо про Туеру Блатті? Вона американська фотографка, яка з 2018 року висвітлювала війну України з Росією на Донбасі.



Блатті раніше презентувала фотопроєкт "Фронт – мирне життя: Українські революціонери забутої війни", який оприлюднили в Українському Інституті Америки.

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