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Окупанти на Донбасі знову пробили дно: як виглядає їх "підручник з історії" – фото

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"Підручник з історії "ЛНР"
"Підручник з історії "ЛНР" / "Остров"

На окупованому Донбасі випустили підручник з історії під назвою, що межує з безумством, – "Історія "ЛНР" з найдавніших часів і до наших днів". Які "найдавніші часи" автори підручника мають на увазі – на жаль, невідомо, проте вони вже зізналися, що використовували для посібника пропагандистські матеріали сепаратистських ЗМІ.

Підручник написали місцеві історики (якщо після цього їх так можна називати – 24 канал) Дмитро Крисенко та Галина Корольова. Саме остання під час презентації і зізналася, що для викладення інформації про події, що відбувалися на Луганщині після російської окупації, використовували матеріали "офіційного" пропагандистського ЗМІ – "Луганського інформаційного центру". Про це інформує "Остров".

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При цьому "кандидатка історичних наук" не стала приховувати, що до інформації сепаратистського ЗМІ вони не ставилися критично.

підручник ЛНР
Презентація "підручника"

За замовчуванням у "підручнику історії" так званої "ЛНР" використовували пропагандистську подачу і трактування подій, що викладають.

Перший варіант навчального посібника був написаний за рік, а всі інші роки ми постійно поповнювали його фактами, перш за все, базуючись на ваших матеріалах, тому, що це офіційне джерело. Тому красно дякую, і не тільки за факти, а й за подачу і трактування, які ми також використовували,
– наголосила псевдоісторик із псевдореспубліки.

Зауважимо, що це не перша спроба російських окупантів на Донбасі та їх поплічників переписати історію на свій лад. У так званій "ДНР" ще у 2015 році у школах почали вчитися за підручником пропагандистів. Щоправда, у нього дещо інша назва – "Історія Вітчизни". Взагалі окупанти намагаються забрати з освітнього процесу все, що якимось чином нагадує про Україну.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Освіта Історія Новини Луганська Проросійські бойовики Курйозні новини
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